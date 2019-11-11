Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 11 Kasım 2019, Pazartesi

Kadınlar erkekleri neden seviyor?

Kendilerinin diliyle okuyalım, 'erkekleri seviyoruz çünkü';

İltifat edip güzel ve akıllı hissetmemizi sağlarlar.

Peşimizden koşturup özgüvenimizi artırırlar.

Tıraş olduklarında yanakları yumuşacık olur.

Hesabı ödemek için istekli olurlar, sık sık çiçek alırlar.

Her zaman için teknolojiden, bizden daha iyi anlarlar.

Omuzları ergonomiktir.

Ne kadar gereksiz detaylar içerirse içersin, anlattığımız her şeyi dinlerler.

Bir araya geldiklerinde ilgimizi çekmeyen konulardan konuşup bizi sıksalar bile, teknik servis olarak işimize yararlar.

Eve geç kalma dertleri olmadığından, bizi uğurlamadan eve gitmezler.

Ailemizden gece izin alabilmemiz için dua ederler.

Ağladığımızda bizden fazla üzülürler.

Ağlayarak onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz. (Üstelik bu gerçeği bilirler de!)

Pek ağlamazlar ama ağladıklarında da çok şirin olurlar.

Sık sık en iyi arkadaşımız olurlar.

Bizim için ulaşamadığımız raflardaki eşyaları alırlar.

Riskli işlere onlar girerler.

Namus kurtarmacılık oynarlar, kendilerini Cüneyt Arkın zannederler.

Olmadık şeyleri kıskanıp bizi kendilerine güldürürler.

Kapıları açar, hatta bazen sandalyelerimizi tutarlar.

Takım elbise ile acayip havalı olurlar...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da bir sanat koleksiyoncusu, bir zamanlar aktör James Franco tarafından yaptığı iddia edilen "görünmez" bir heykel için 10 bin dolar ödedi. Eser "sonsuz oksijen deposu" olarak faturalandırıldı.
Evet biz buna 'hava' diyoruz. Şimdi şu havadan biraz nefes alıyoruz ve şükrediyoruz… Ne insanlar varmış diye.

TESPİTLİ YORUM
Brother: Kardeş

Grothar: Gardaş

No: Hayır

Nodır: Hayırdır

Nodır Grothar: Hayırdır Gardaş

Uygun fiyata İngilizce dersi verilir.

NE KADAR OLDU?
Moda yarışmasında ünlenen Bahar Candan, canlı yayında makarnaya 2 bin TL verdiğini açıklayalı 9 AY OLDU

AlkışlıYorum
BİR alkış da kulaklık kulağına girmeyince, kulaklığın üzerindeki "L" harfini kastederek:
"Bu large ya kulağıma büyük geliyor" diyen oldukça esmer arkadaşa gelsin...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kadınlar erkekleri neden seviyor?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ