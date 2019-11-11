Kadınlar erkekleri neden seviyor?
İltifat edip güzel ve akıllı hissetmemizi sağlarlar.
Peşimizden koşturup özgüvenimizi artırırlar.
Tıraş olduklarında yanakları yumuşacık olur.
Hesabı ödemek için istekli olurlar, sık sık çiçek alırlar.
Her zaman için teknolojiden, bizden daha iyi anlarlar.
Omuzları ergonomiktir.
Ne kadar gereksiz detaylar içerirse içersin, anlattığımız her şeyi dinlerler.
Bir araya geldiklerinde ilgimizi çekmeyen konulardan konuşup bizi sıksalar bile, teknik servis olarak işimize yararlar.
Eve geç kalma dertleri olmadığından, bizi uğurlamadan eve gitmezler.
Ailemizden gece izin alabilmemiz için dua ederler.
Ağladığımızda bizden fazla üzülürler.
Ağlayarak onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz. (Üstelik bu gerçeği bilirler de!)
Pek ağlamazlar ama ağladıklarında da çok şirin olurlar.
Sık sık en iyi arkadaşımız olurlar.
Bizim için ulaşamadığımız raflardaki eşyaları alırlar.
Riskli işlere onlar girerler.
Namus kurtarmacılık oynarlar, kendilerini Cüneyt Arkın zannederler.
Olmadık şeyleri kıskanıp bizi kendilerine güldürürler.
Kapıları açar, hatta bazen sandalyelerimizi tutarlar.
Takım elbise ile acayip havalı olurlar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da bir sanat koleksiyoncusu, bir zamanlar aktör James Franco tarafından yaptığı iddia edilen "görünmez" bir heykel için 10 bin dolar ödedi. Eser "sonsuz oksijen deposu" olarak faturalandırıldı.
Evet biz buna 'hava' diyoruz. Şimdi şu havadan biraz nefes alıyoruz ve şükrediyoruz… Ne insanlar varmış diye.
TESPİTLİ YORUM
Brother: Kardeş
Grothar: Gardaş
No: Hayır
Nodır: Hayırdır
Nodır Grothar: Hayırdır Gardaş
Uygun fiyata İngilizce dersi verilir.
NE KADAR OLDU?
Moda yarışmasında ünlenen Bahar Candan, canlı yayında makarnaya 2 bin TL verdiğini açıklayalı 9 AY OLDU
AlkışlıYorum
BİR alkış da kulaklık kulağına girmeyince, kulaklığın üzerindeki "L" harfini kastederek:
"Bu large ya kulağıma büyük geliyor" diyen oldukça esmer arkadaşa gelsin...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 3,5 attıran şeyler 10 Kasım 2019, Pazar Elini cebine attığında ilk etapta telefonun ele gelmemesi 3 buçuk attırır, soğuk duş etkisi yaratır, kaynar sular...
- Erkeklerin renkleri 09 Kasım 2019, Cumartesi ERKEKLER için "Renkleri bilmiyor" der kadınlar. Halbuki erkek tarafı bu konuda bilmediğini kabul etmez. Aslında...
- Güç kimde artık? 08 Kasım 2019, Cuma TAA milattan önceye kadar giden bu tartışma asla ortaya çıkmamıştır. O yüzden ben bu konuyu artık burada sonlandırmak...
- Erkeklerin sallamadığı şeyler 07 Kasım 2019, Perşembe Tırnaklarınıza ne renk oje sürdüğünüz: Bir erkeğin dikkat edeceği en son yer bile değildir tırnaklar. Siz ne...
- Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı 06 Kasım 2019, Çarşamba AH bu eski sevgililer, ne yaralar açtı kalplerin tam ortasında. Ne küfürler yediler. Ne şerefsiz madalyaları aldılar...
- 3,5 attıran şeyler
- Erkeklerin renkleri
- Güç kimde artık?
- Erkeklerin sallamadığı şeyler
- Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı
- Çakma markalar
- Erkekler yılda 388 kere kadınların sorularını duymazlıktan geliyor
- Erkeklerin sizden hoşlandığının klasik belirtileri
- Her ev taşıma etkinliğinin olmazsa olmazı
- Erkek göbekleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.