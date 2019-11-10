3,5 attıran şeyler
Yüksek bir yerdeyken arkadaşlarının "tutmasam düşüdüyodun" gibi eşek şakaları...
Gittiğin berberde ufak yaştaki yeni çırağın sizi traş etmeye kalkması, eline usturayı alıp işe girişmesi.
Kız arkadaştan gelen telefon ve neşesiz bir ses hiç olmadığı kadar ciddi...
"Konuşmamız lazım" demesi. 3,5555555 attırır valla.
Karanlık bir odada uyumaya çalışırken yığılmış çamaşırların oluşturduğu insan silüeti. (Işık açılıp bakılır nasıl bi şekilmiş bu diye, sonra rahat rahat uyunur)
Gece yolda tek basına yürürken ıssız ve tenha bir sokakta ya da caddede sanki sürekli arkanda biri varmış hissine kapılmak...
Hoca notları okurken senden önceki öğrencinin notunu söylediği an...
5-6 yaşlarındayken gittiğiniz misafirlikte yaramazlık yapıp babanın "eve gidince görüşürüz senle'' demesi ve arabayla eve giderken hiç konuşmaması. Kafada "acaba naapçak'' sorularının dolanması.
13-14 yaşlarda evde tek başınayken sesler duymak.
Hemen ayağa kalkıp sesli adımlarla evi dolaşarak hayali hırsızı aramak...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2. Dünya Savaşı sırasında metal sıkıntısı olduğu için verilen Oscar tahtadan yapılmıştır.
TESPİTLİ YORUM
İç çamaşırlarının etiketlerini o kadar uzun yapıyorlar ki, biyerlerimden fax geliyor sanıyorum.
NE KADAR OLDU?
Karadenizli bir vatandaş, boşanma davasında gerekçe olarak ''Güzele bakmak sevaptır.
Karım sevap kazanmama engel oluyor'' diyeli 30 YIL OLDU.
GülüYorum
Temel, komutandan izin istemiş ve eklemiş: - Çocuğum olacak da!
Komutan: - Ne zaman? demiş.
Temel: - İzin verirseniz eve gittikten 9 ay sonra demiş...
AlkışlıYorum
Kaz Dağları'nda yeni aldığım eve, "Köyümüze hoş geldiniz" diyerek elinde kutu olan bir adam geldi.
Teşekkür ettikten sonra bana uzattığı kutuya bakarak, "Bu ne?" diye sordum. "Efendim çam sakızı, çoban armağanı bir şeyler getirdik işte" dedi.
Kutunun içine bakıp "Zahmet ettiniz" dedim, "Aaa! içinde gerçekten çam sakızı var." Adam sinirlenerek, "Söyledik ya... Ben de çobanım zaten..." dedi...
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