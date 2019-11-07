Erkeklerin sallamadığı şeyler
Bir erkeğin dikkat edeceği en son yer bile değildir tırnaklar. Siz ne kadar civcivli rengarenk tırnaklarınızı, gerçekten hiç merak etmiyorlar.
Ayakkabılarınız:
Dost başa düşman ayağa bakar ama bu atasözü ile erkeklerin pek ilgisi yok.
Fakat kadınlar ayakkabıların özellikle Ugg tarzı ayakkabıları ile gözümüze sokmaya devam ediyorlar.
Saçlarınızı kestirmeniz ya da boyatmanız:
Ömrü boyunca bir erkek onlarca defa "Saçlarımı kestirdim, hiç fark etmedin" cümlesiyle karşı karşıya kalır. Sıfıra vursanız belki fark ederler.
Dedikodularınız:
Dinler gibi yaparlar.
Maksat nezaket olsun. Ama işkencedir bir erkek için.
Makyajınız:
Erkeğin gözünde sevdiği insan her haliyle güzeldir. Fakat fazla yine de abartmayın makyajı. Boya fıçısına düşmüş kadınları sevmezler.
Diğer kadınlarla olan ilişkileriniz:
Kimi çekemediğiniz, kimin arkasından konuştuğunuz çok da mühim değildir.
Kıyafette renk uyumunuz:
Erkekler giydiğiniz kıyafetin renginden çok size ne kadar yakıştığına dikkat eder. Kıyafetlerin renk uyumu ne kadar iyi olursa olsun size yakışmıyorsa erkekler için bir anlam ifade etmez.
Yediğiniz yemek miktarı:
Erkekler için kızların yemeğe düşkün olması yadırganacak bir durum değildir. Bazı erkeklere iştahlı kızlar daha çekici gelir. İştahlı kızın hem eğlenceli hem de doğal bir havası vardır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bazen uçaklarda yemek çok lezzetli gelmez.
Nedeni ise uçuş sırasında koku ve tat alma duyumuz yüzde 20 ila 50 azalırmış.
TESPİTLİ YORUM
İlk grafiti yani duvar yazısı örnekleri 1. Yüzyıl'da Pompei'den çıkmış. "Kocamı satmak istemiyorum" ve "Successus buradaydı (bu bize hiç yabancı gelmiyor)" gibi mesajlarmış.
NE KADAR OLDU?
Ersan Adem Gülüm, Adanaspor'da oynarken yaptığı bir hata yüzünden bir sonraki antrenmana 'Ben Malım' tişörtüyle çıkalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Toplantı geç bitince yemeği yetiştiremeyeceğimden, marketten barbunya pilaki alıp sofraya koydum. Küçük hanım yemeği evirip çevirip gönülsüzce yerken kuzeni aradı ve ne yaptığını sordu. Bizimki beni yerin dibine sokacak cevabı verdi:
"Anne eli değmemiş, evde pişmemiş, üstünde dumanı tütmeyen yılların yorgunluğu üstüne çökmüş bir yemek yiyorum."
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