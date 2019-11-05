Çakma markalar
Bunların en muzdaripleri ayakkabı markalarıdır.
Mesela Adidas marka bir ayakkabının çeşitli varyasyonlarını görmüştüm.
Abidas, Adidaş, Adios, Adidaras, Addidas, Adldas gibi...
Bir başka spor markası üreticisi Nike'ın ise Adidas'ı aratmayacak varyasyonları vardır. Ya her şeyi anlarım da Nike'ı, Mike yapan zihniyeti affetmiyorum. Logo da aynı. Üstte nal gibi ''Mike'' yazıyor. Örnek: Mike, Nice, Nibe, Nkie ve Nixe bunlardan birkaçı. Puma markasının da ilginç çakmaları mevcuttur, Puna, Tuna, Puba, Kuma, Buna vb.. Telekominkasyon da bunlardan fazlasıyla nasibini almıştır. Bunun en iyi örneklerini Nokia marka telefonlarda görebilirdik;
Nkoia, Nakoi gibi. Mesela en güldüklerimden biri Samsung firmasının çakması Samsing.
Fakat en bombası Ayfon'dur herhalde.
Ama biri var ki işte benim en favorim. Dünya devi Pierre Cardin'in çakması ise olay zekilikte. Ne mi? Tabii ki Pierre Mardin. Araştırın mutlaka Real Mardin diye bir spor takımı da çıkabilir karşımıza...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyada şu anda daha fazla insan açlıktan ziyade obeziteden muzdarip.
TESPİTLİ YORUM
Duşta sıcak suyla soğuk su dengesini ayarlarken biri görse, yemin ediyorum langırt oynuyorum sanır.
NE KADAR OLDU?
Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşılalı BİRKAÇ GÜN OLDU
GÜLÜ YORUM
Yaşlı adam vefat eder.
Cenaze töreninde hoca konuşmaya başlar.
Merhumun ne kadar dürüst, ne kadar mert, iyi bir aile reisi, mükemmel bir eş ve harika bir baba olduğunu söyler.
Bu övme işi devam ederken gözü yaşlı dul eş çocuğuna döner ve der ki:
"Oğlum, bir gidip bak bakalım, oradaki babanız mı?"
AlkışlıYorum
Aldığı karpuz kötü çıkarsa geri getireceğini söyleyen teyzeye pazarcının cevabı;
"Niye, sizin evde çöp yok mu teyze?"
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