Erkeklerin sizden hoşlandığının klasik belirtileri
Yanınızda mahçup bir adama dönüyorsa, yüzü kızarıyorsa.
Sizi güldürebilmek için saçmasapan espriler yapıp rezil oluyorsa.
Siz konuşurken sizi dinlemeyip sürekli seven gözlerle size bakıyorsa.
Gecenin bir yarısı sadece hal hatır soran mesajlar atıyorsa.
Sizinle ilgilenmmiyor gibi görünüp gözleri sürekli sizin üzerinizdeyse.
Alakasız bahanelerle sürekli yanınızda olmak istiyorsa.
Sizi koruyup kollayıcı hareketler içerisine girdiyse.
Haksız olsanız bile tüm tartışmalarınızda sizin tarafınızı tutuyorsa.
Siz başka bir erkekle konuşurken kıskançlıktan krizlere giriyorsa.
Sizin yanınızda resmen mala bağlıyorsa.
Size baktığı an gözlerinin içi gülüyorsa.
Sizinle birlikteyken gereğinden fazla cömertleşiyorsa.
Yaptığınız en salak sspriye bile katıla katıla gülüyorsa.
Hangi konuda konuşursanız konuşun o konuda bilgiliymiş gibi yapıyorsa.
Giyim zevkleri birden sizinkine benzemeye başladıysa.
Tabii dinlediği müzik zevki de.
Sizinle konuşurken hafif kekeliyorsa.
Ne derseniz ne isterseniz itiraz etmeden yapıyorsa.
Çevrenizdeki diğer erkekleri kendisi için tehdit olarak görüyorsa ve sürekli onlar hakkında kötü konuşuyorsa.
O adam sizden hoşlanıyor demektir. İyi davranın zavallıya, yazıktır günahtır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2008'de yapılan bir ankette, İngiliz gençlerin% 58'i Sherlock Holmes'un gerçek bir erkek olduğunu düşünürken,% 20'si Winston Churchill'in olmadığını düşünüyordu.
TESPİTLİ YORUM
Kadınlar hasta olduğunda:
"Sadece biraz yorgunum o kadar" Erkekler hasta olduğunda:
"Vasiyetimi hazırlamalıyım"
NE KADAR OLDU?
Beşiktaş tribünleri "Fabri" diye bağırmasını "Sabri" anlayan Sabri Sarıoğlu, 3'lü çektirmek için hareketlenince arkadaşları engel olalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yasa gereği ruhsatında "jeep" ibaresi bulunan araçlara şu sıralar askeri seferberlik tebligatı gelmekte, 4 ay önce bu araçlardan sattığımız müşterimizden ilk yorum geliyor:
''Ahmet bey, bana sattığınız araç asker kaçağı çıktı!''
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