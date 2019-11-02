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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Kasım 2019, Cumartesi

Her ev taşıma etkinliğinin olmazsa olmazı

Öncelikle istifçinin teki olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek...
Yıllar öncesinden kalma fotoğraflarınızı bulacak ve kendinizi çirkin sandığınız dönemlerde ne kadar güzel olduğunuzu düşünüp hüzünleneceksiniz...
Duvardaki çerçeveleri indirdiğinizde sizi koca koca delikler karşılayacak. Sonra depozitonuzu almak için onları doldurmak zorunda kalacaksınız...
Elektriği, suyu açtıracağım diye saatlerinizi harcayacaksınız...
Bankaya, abone olduğunuz yayınlara, üniversiteye, işe, muhtarlığa kısaca her yere verdiğiniz adresi değiştirmeniz gerektiğini hatırlayınca ufak bir şok gelecek...
Liseden rastgele birisinin verdiği mektubu bulup, durduk yere duygulanacaksınız...
Taşınmak için yardıma ihtiyacınız olmadığını düşünüp karyolanızı parçalara ayıracak, sonra hiçbir kısmını birleştirmeyi beceremeyeceksiniz...
Aşırı ağır kitap kutularını taşırken sandığınız kadar güçlü olmadığınızı fark edeceksiniz...
Her şeyi ama HER ŞEYİ temizlemek zorunda kalacaksınız!
Ev arkadaşınızla evleri ayırıyorsanız, eşyaları paylaşmanın stresi de üstünüzde olacak...
Ne kadar dikkatli olursanız olun bir şeyler kırılacak...
Ve mutlaka önemli bir şeyler kaybolacak...
Tam taşınmaya başladığınız sıralar dert üstüne dert çıkacak...
Taşınmak için para harcamanız gerekecek ama gereğinden fazla harcayacaksınız...
En sonunda yerleşmeye gücünüz kalmayacak ve bir ay boyunca bavulunuzdan giyineceksiniz...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir dahaki sefere iddiaya girmeden önce, tura kısmının altta kalma ihtimalinin (resimden dolayı) daha yüksek olduğunu hatırlamalısınız derim.

TESPİTLİ YORUM
Mesajda "görüldü" yazısından sonra 5 dakika içerisinde cevap gelmiyorsa, "görüldü ama sallamıyor" yazısı gelmeli bence...

NE KADAR OLDU?
New York'ta yaşayan Natasha Aponman isimli genç bir kadın, Tinder'dan görüştüğü bütün erkeklerle aynı yerde ve aynı saatte görüşme ayarlayıp, yüzlerce erkeği aynı noktada toplayalı (Bana 'Oy Natasha Natasha koydun beni ataşa' şarkısını hatırlattı) 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
YAPTIĞIM bol virajlı yolculukta "Heyelan mıntıkası" tabelasını "Heyecan mıntıkası" diye okuyan ve "Vayy canına!" diyerek gaza yüklenen adrenalin delisi aymaz benim.
Bugün de ölmedim çok şükür!
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Her ev taşıma etkinliğinin olmazsa olmazı
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