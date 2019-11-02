Her ev taşıma etkinliğinin olmazsa olmazı
Yıllar öncesinden kalma fotoğraflarınızı bulacak ve kendinizi çirkin sandığınız dönemlerde ne kadar güzel olduğunuzu düşünüp hüzünleneceksiniz...
Duvardaki çerçeveleri indirdiğinizde sizi koca koca delikler karşılayacak. Sonra depozitonuzu almak için onları doldurmak zorunda kalacaksınız...
Elektriği, suyu açtıracağım diye saatlerinizi harcayacaksınız...
Bankaya, abone olduğunuz yayınlara, üniversiteye, işe, muhtarlığa kısaca her yere verdiğiniz adresi değiştirmeniz gerektiğini hatırlayınca ufak bir şok gelecek...
Liseden rastgele birisinin verdiği mektubu bulup, durduk yere duygulanacaksınız...
Taşınmak için yardıma ihtiyacınız olmadığını düşünüp karyolanızı parçalara ayıracak, sonra hiçbir kısmını birleştirmeyi beceremeyeceksiniz...
Aşırı ağır kitap kutularını taşırken sandığınız kadar güçlü olmadığınızı fark edeceksiniz...
Her şeyi ama HER ŞEYİ temizlemek zorunda kalacaksınız!
Ev arkadaşınızla evleri ayırıyorsanız, eşyaları paylaşmanın stresi de üstünüzde olacak...
Ne kadar dikkatli olursanız olun bir şeyler kırılacak...
Ve mutlaka önemli bir şeyler kaybolacak...
Tam taşınmaya başladığınız sıralar dert üstüne dert çıkacak...
Taşınmak için para harcamanız gerekecek ama gereğinden fazla harcayacaksınız...
En sonunda yerleşmeye gücünüz kalmayacak ve bir ay boyunca bavulunuzdan giyineceksiniz...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir dahaki sefere iddiaya girmeden önce, tura kısmının altta kalma ihtimalinin (resimden dolayı) daha yüksek olduğunu hatırlamalısınız derim.
TESPİTLİ YORUM
Mesajda "görüldü" yazısından sonra 5 dakika içerisinde cevap gelmiyorsa, "görüldü ama sallamıyor" yazısı gelmeli bence...
NE KADAR OLDU?
New York'ta yaşayan Natasha Aponman isimli genç bir kadın, Tinder'dan görüştüğü bütün erkeklerle aynı yerde ve aynı saatte görüşme ayarlayıp, yüzlerce erkeği aynı noktada toplayalı (Bana 'Oy Natasha Natasha koydun beni ataşa' şarkısını hatırlattı) 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YAPTIĞIM bol virajlı yolculukta "Heyelan mıntıkası" tabelasını "Heyecan mıntıkası" diye okuyan ve "Vayy canına!" diyerek gaza yüklenen adrenalin delisi aymaz benim.
Bugün de ölmedim çok şükür!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkek göbekleri 01 Kasım 2019, Cuma UZANDIĞINDA karnını yastık niyetine kullanabilir, göbeğini mıncıklayabilirsiniz. Onlar için mıncıklanmak hoş olmasa...
- Lüzumsuz bilgiler 31 Ekim 2019, Perşembe Brezilya'da suçlular hapishanede 12 roman bitirirse cezalarından 48 gün indirilir. TESPİTLİ YORUM Konuşursan...
- Tespitli yorum 30 Ekim 2019, Çarşamba Geçen sene aldığım ayakkabı için "zamanla açılır" diyen tezgahtar haklı çıktı, bugün ayakkabım benden hoşlandığını...
- Mahalle teyzeleri 29 Ekim 2019, Salı Münevver, Sabahat, Nazire, Hanife, Hüsniye ve benzeri isimlere sahiptirler. Kuyumcu, optik ya da eczaneden verilen...
- Çocukluk raconlarımız 28 Ekim 2019, Pazartesi Okulun ders zilleri otomatikse, dijital saati saniyesi saniyesine okulun saatine ayarlamak, dersin sonunda zil...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.