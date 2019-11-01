Erkek göbekleri
Onlar için mıncıklanmak hoş olmasa da...
Ne zaman denize falan girecek olsa, birilerinin yanında soyunsa, "Oha lan göbeğe bak!" cümlesi, göbeğin boyutuna göre farklı ses yükseklikleri kullanılarak çevre tarafından söylenegelir.
Göbekli oldukları için mi spor yapmadıkları, spor yapmadıkları için mi göbekli olduklarını bilememektedirler çoğu zaman. Genelde yemek yemeyi severler.
Yaşamak için değil, yemek yemek için yaşarlar. Göbeği diğer erkeklere göre daha belirgin ve irice olan erkek türü.
Göbekli erkek deyince akla sadece piknik tip erkek gelmemelidir. Bunlar çeşit çeşittir. Misal, iri erkek göbekleri başlıca üç türe ayrılır bunlar:
YÜKSEK GÖBEK:
Diyaframla birleşmiş, aşağı doğru sarkmayan, sert göbek. Bu tür göbek genellikle koç, boğa ve oğlak burcu kadınları tarafından tercih edilir. Gerinip gerinip bu göbeğe toslamak pek keyifli bir spordur.
ALÇAK GÖBEK:
Pantolonun kasıklar hizasında bağlanmasına sebebiyet veren, yer çekimine yenik düşen göbek türü.
Genellikle hayatında pek spor yapmamış kimselerde görülür ama gen faktörü de es geçilmemelidir. Kuğu burcu kadınları tarafından rağbet görür.
BUDA GÖBEĞİ:
Hem biraz yüksekçe, hem de yüksek göbeğe kıyasla daha etli ve yuvarlaktır.
Noel baba göbeği bu klasmana girer. Hemen her burç kadınında huzur verici bir etki yaratması sebebiyle mutlu göbek diye de anılır.
Sanılanın aksine, göbekli erkekler bazı kadınlarca çok sevilirler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir kadın saç tokasını nereye koyduğunu unutabilir ama 7 ay 16 gün önce saat 13.02'de şehrin ana caddesinin 8. sokağının köşesindeki dondurmacının önünde söylediğiniz bir sözü unutmaz.
TESPİTLİ YORUM
Puding yapılan tencereyi ben daha dibini sıyırmadan musluğun altında su karışmış bir şekilde görünce üç gün kendime gelemiyorum.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da çıkan kasırga için tahliye işlemi yapan New York polisleri "Bize bir şey olmaz diyen Türkler'i ikna edemiyoruz" diyeli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KENDİ arabası diye siyah gördüğü farklı markadaki her arabaya binmeye çalışan ve birinde de başarılı olup araba anahtarı kabul etmiyor diye servisi arayan, iki saat nasıl olup da çalışmadığı hakkında servis elemanına cepten malumat veren başka salak var mı?
Arabalarınızı kilitlemeden çıkmayın; binerim....
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