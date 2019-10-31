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TESPİTLİ YORUM
Konuşursan her şey çözülür dediniz.
Yarım saattir buzluktan çıkardığım kıyma ile konuşuyorum hala çözülmedi.
İnsanları kandırmayın.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir kişi, mahkemede hakimin tutuklama kararını duyar duymaz açık pencereden atlayarak kayıplara karışalı 12 YIL OLDU
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