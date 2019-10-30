Tespitli yorum
NE KADAR OLDU?
ABD'de bir öğrenci babaannesinin garajında Lamborghini ve Ferrari marka araba bulalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Fen dersinde, "Sizi dünyanın geleceği ile ilgili en çok ne endişelendiriyor, neden?" soruma öğrencimden gelen müthiş yanıt:
"İleride öğretmen olmak beni çok endişelendiriyor çünkü ben doktor olmak istiyorum."
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