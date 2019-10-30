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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 30 Ekim 2019, Çarşamba

Tespitli yorum

Geçen sene aldığım ayakkabı için "zamanla açılır" diyen tezgahtar haklı çıktı, bugün ayakkabım benden hoşlandığını itiraf etti.

NE KADAR OLDU?
ABD'de bir öğrenci babaannesinin garajında Lamborghini ve Ferrari marka araba bulalı 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Fen dersinde, "Sizi dünyanın geleceği ile ilgili en çok ne endişelendiriyor, neden?" soruma öğrencimden gelen müthiş yanıt:
"İleride öğretmen olmak beni çok endişelendiriyor çünkü ben doktor olmak istiyorum."
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