Mahalle teyzeleri
Kuyumcu, optik ya da eczaneden verilen bez çantayı yanlarından eksik etmezler.
Yün yelekler üstlerinden eksik olmaz.
Yeleğin altındaysa böyle simli, boncuklu bir bluz/ penye olmazsa olmazdır.
Dişinden, tırnağından artırdıklarıyla ilk iş olarak kollarına bilezik alırlar.
Bir araya geldiklerinde sık sık tülbent oyalarından bahsederler, kızlarının çeyizine koyacaklardır.
Çantalarında falım sakız mutlaka bulundururlar.
Çantalarından çıkan bir top yumak, torunları için örülen kazağa işarettir.
Salonlardaki masanın üzerinde bir su sürahisi her zaman hazır bekler.
Ayaklarını sıcak tutmak için patik giymelidirler.
Her fırsatta ne zaman evleneceğinizi sorup tanıdığı bir yakınıyla sizi baş göz etmek isterler.
Pazar arabalarıyla ayrılmaz ikilidirler. Pazarda karşılaştıkları komşusuyla ayaküstü yarım saat konuşabilirler.
Günlere katılıp bol bol birilerini çekiştirmekten haz alırlar.
Çok iyi kısır yaparlar.
Kaldırımlara oturup çekirdek çitleyerek muhabbetin dibine vurabilirler.
Bol bol hamur işi tükettiklerinden olsa gerek genelde kiloludurlar.
Ve trende, otobüste ters yöndeki koltuklara asla oturamazlar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de insanların % 86'sı kapıdan gelen "Kim o?" sorusuna "Ben" diye cevap veriyormuş.
TESPİTLİ YORUM
''Sokakta el ele yürüyen çiftlerin % 76'sının el kanserine yakalandığını biliyor muydunuz?
Bilemezsiniz tabii, kıskançlıktan ben uydurdum.'
NE KADAR OLDU?
Marlboro'nun reklam yüzü Eric Lawson, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybedeli 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kapının önünde oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olup, camdan "Gençler, küçük harfle konuşalım" diye sesleniyorum.
Cevapları gecikmiyor;
"Caps lock tuşuna mı basalım?"
İşimin gelişmesi için en gerekli adamın adı Kürşat.
Telefonda kendisine iki kez üst üste Kürtaj Bey diye hitap ettim. Devren satılık işyeri arayanlara duyurulur.
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