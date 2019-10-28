Çocukluk raconlarımız
Kavanozlar dolusu taso sahibi olmak. Çok fazla taso, süper taso, mega taso...
İstop oynarken en orijinal renkleri söylemek ya da inandırıcı renkler uydurmak.
İyi misket oynamak, bilimum misket oyunlarında herkesi ütmek. Sonunda bir torba misket sahibi olmak...
Hiç bilinmedik abidik gubidik ülke/ bitki/ hayvan isimleri ezberleyip, bunları "isim-şehir" oyununda kullanmak.
Game boy ve paten sahibi olmak, street fighter oynamayı başarabilmek, lego sistemlerle oynamak, resim yapabilmek, barbie bebek evi ve ayıcıklı dijital saat sahibi olmak.
Herkesten fazla sayıda gazoz kapağı sahibi olmak.
Öğretmenin kitaptan bir yer okuması için ismini söylediğinde şöyle bir etrafa bakmak.
Turbo sakızdan çıkan arabaların 1'den 190'a kadar olan serisine eksiksiz sahip olmak.
Yakantop süresince can tutabilmek, bonkörce dağıtmak.
Bisikleti tek teker üstünde kullanmak, bisikletle kıç atmak, ışıklı spor ayakkabı giyinmek, futbol topu sahibi olmak, topu hiç düşürmeden 450 sektirmek.
Okulu asmak ve akabinde "Babama falan yakalanırsak yandık" diyenlere "Aaa..
Ben söyledim bizimkilere, bugün okulu asıcam diye" şeklinde cevap vermek.
80'li yılların sonunda yeni yeni moda olan Amerikan saç traşını yakın çevrede ilk kestiren olmak.
Okul servisinin en arkasında, abilerle birlikte oturma ayrıcalığını kazanmış olmak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnekler, bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler.
TESPİTLİ YORUM
Arkadaşlarının yanında çıkarılmayacak 6 şey;
SAKIZ
PARFÜM
ISLAK
MENDİL
ŞEKER
ÇİKOLATA
SİGARA
NE KADAR OLDU?
Manisa'da hırsız gireceği evin televizyonun antenini bozup, ertesi gün "Beni eşiniz yolladı.
Televizyonu alıp tamire götüreceğim" diyerek televizyonu çalalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Sevgili şoför arkadaş, tamam taksinden üzerimde kısa sayılabilecek bir elbise ve topuklu ayakkabılarla, gece saat ikide pavyonların hayli bol olduğu bir sokakta inmiş olabilirim ama ne diye ben sana "Hayırlı işler" deyince bana "Sana da abla" diye yanıt veriyorsun.
Ben bir arkadaşımın düğününden çıkmış, yakın diye anneannemin evine dönüyordum ya.
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