Dondurmaya göre karakter
Bu dondurmayı tercih edenler, araştırmaya göre içlerinden geldiği gibi davranıyorlar.
Hislerini dışavuruyorlar, yakın ilişkilerde başarılı oluyorlar; vanilyalı dondurma yiyorlar.
ÇiLEKLI DONDURMA: İÇINE KAPANIK...
Hoşgörülü, sadakatli, içine kapanık, makul ve düşünceli. Tüm bu sıfatlar çilekli dondurma severler için...
Çikolatalı dondurma: İşveli, cilveli;) Sevgili flörtözler;
Dr. Hirsch genelde çikolatalı dondurma tercih ettiğinizin farkında. Araştırmaya göre sizin sıfatlarınız baştan çıkarıcı, hayat dolu, çekici, dramatik, ama bir de ne yazık ki ''kolay aldatılan'' :(
NANELI DONDURMA: TARTIŞMACI. DR.
Hirsch naneli dondurma severler hakkında şöyle kısa bir özet geçiyor: Naneli dondurma severler, genelde en harika şeyde bile bir hata bulana kadar rahat edemezler.
GÖKKUŞAĞI DONDURMA: KÖTÜMSER :(
Araştırmaya göre bu renklilik, kişilikte çok başka tezahür ediyor: Gökkuşağı buz dondurmaları tercih edenler genelde pesimist, ve pesimizmle çok tutarlı olarak analitik düşünebiliyorlar.
FINDIKLI ÇIKOLATALI: AGRESIF DIKKAT:
Fındık kremalı değil, fındıklı.
Harbi parçacıklı olanlardan!
Bu dondurmayı tercih edenler genelde sert insanlar. Genelde çok başarılılar, iyi de birer dinleyiciler.
Gelin görün ki; hiç farkında olmadan çevrelerindeki insanların duygularını incitebilme potansiyelleri mevcut.
KAHVELI DONDURMA:
Hayatı bir film gibi yaşayan... Hayat dolu, dramatik, anı yaşayan, tutkulu, romantik ilişkilere yatkın...
ÇIKOLATA PARÇACIKLI: TUTTUĞUNU KOPARAN!
Çikolata parçacıklı dondurma mı seviyorsunuz?
Bravo. Görünen o ki tuttuğunuzu koparıyorsunuz, işinizin ehlisiniz, bir de üstüne üstlük cömertsiniz.
Aslansınız, kaplansınız!.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti.
TESPİTLİ YORUM
Kıskançlıktan çatlayıp sanki hiç umrunda değilmiş gibi davranan kız, oscar moscar hepsi senin lan.
NE KADAR OLDU?
Erzurum Palandöken'de bir youtuber, üzerine saatli bomba düzeneği, silah ve polis kimliği alarak sokağa çıkınca önce vatandaşlardan dayak yeyip sonra da polisten bombacı muamelesi göreli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bana benzetildiği için sevindiğimi söylediğim yeğenim etrafta kimse olup olmadığını kolaçan ettikten sonra eğildi ve fısıldadı: "Hala, ben de çok seviniyorum.
Ama annem çok sinirleniyor bu duruma."
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