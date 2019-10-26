Ayrılık sonrası bunları yapmayın-2
Neden hala arıyor? Sizi arayıp pişman olduğunu, sizi hala sevdiğini, sizden ayrılmak ile büyük bir hata yaptığını ve sizinle tekrar beraber olmak için her şeyi yapacağını söylüyor olabilir aman kanmayın.
Sizi üzgün görmesini engelleyin: Ayrılığın şokunu atlatamamış olsanız da bu acının hala sizi üzmesine izin vermeyin. Onunla karşılaşma gibi bir durumunuz olursa içinizden gelmeyerek dahi olsa gülümseyin.
Onu görmek sizi daha mı kötü yaptı. Ağlamak mı istiyorsunuz hemen oradan uzaklaşın.
Ayrılık şarkılarından kaçının: Ayrılık şarkıları bir ayrılık yaşamadığınız dönemlerde bile içinizi bu kadar acıtırken bir de bu ayrılığın üstüne dinleyeceğiniz şarkılar sizi mahveder. Özellikle "sizin" şarkılarınızı dinlememeye özen gösterin.
Ağlamayı gerçekten bırakın: Arkadaşınıza ağladınız, odanızda ağladınız sınıfta ağladınız, sokakta ağladınız ağladınız da ağladınız... Peki ağlamak çözüm müydü? Tabiki hayır...
Artık sizin de kaldığınız yerden devam etmenizin zamanı geldi. Ayrılığı geride bırakın ve önünüze bakın.
Bittiyse bitmiştir:
Bize bunları yaşattıktan sonra bir de pişman olduğunu ve ilişkiyi devam ettirdiğini söylemesi ve sizin de bunu kabul etmeniz sizi hem onun gözünde zayıf gösterecektir.
Hem de bu ilişkiyi sürdürmek ilişkinizi yıpratacaktır.
Dolayısıyla, sakın ola çoktan sönmüş bu alevi tekrar yakmanıza gerek yok.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer Şili'de yemek yemeye bir restorana giderseniz ellerinizi karnınızın üzerine koyun.
Yoksa servis yapmazlar.
TESPİTLİ YORUM
@Cemil_Marki Zenginler nasıl zengin olduklarını ücretli konferanslarda fakirlere anlatıp bi de öyle para kazanıyolar.
İyi tezgah ha.
NE KADAR OLDU?
Mersin'de kendisini doktor olarak tanıtan ilkokul mezunu Mustafa K., Sigmund Freud'un kitaplarını okuyarak 25 kadınla ilişki yaşayıp dolandıralı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
19 yıllık evliyim, düğün videomuzu tersten oynattıkça inanın mest oluyorum.
Videoda en sevdiğim yer, karımın yüzüğü parmağından çıkarıp, nikah salonundan geri geri çıkıp kapıda bekleyen arabaya binip gözden kaybolması.
İşte o kareler beni çok mutlu ediyor.
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