Ayrılık sonrası bunları yapmayın-1
Evet, sizi terk etti ama bu demek olmuyor ki onunla bir daha karşılaşmayacaksınız.
Konuşmayacaksınız ama siz yine de ayrıldıktan sonra sakin kalmaya çalışın.
Sonrasında pişman olmayın.
Bir şans daha istemeyin: Sizin de bir gururunuz, onurunuz var.
O ilişkiyi bitirmeyi çoktan kafasına koymuş ve siz her ne kadar şoka uğrasanız, üzülseniz de sakın bir şans istemeyin, tamam biliyorum ağlamamak elde değil yine de kendinizi tutmaya çalışın.
Nihayetinde "Pekala ... Eğer kararın buysa, kararına saygı duyuyorum" demek var, "N'OLUR BIRAKMA N'OLUR BENİ TERK
ETME" diye yalvarmak var.
Hemen bu haberi yakınlarınızla paylaşın:
Ayrılık sonrası yakınlarımıza en çok ihtiyaç duyduğunuz anlardan birisidir. Aman ola bu acıyı yalnız başınıza atlatmaya çalışmayın, yakın bir arkadaşınızı arayın ve ona bir tanecik aşkınız ile ayrıldığınızı söyleyin. Onlar sizi rahatlatmak için elinden geleni yapacaktır.
Ayrılık acısını başkasından çıkarmayın:
Biliyorum uzun bir ilişkiden yeni çıktınız ve ayrılık şokunu hala atlatmadınız fakat bu günlerde sizin yanınızda olan arkadaşlarınızdan ve ailenizden yaşadığınız ayrılık acısını onlardan çıkartmanıza gerek yok.
İlişkinizi tekrar gözden geçirin: "Nerede hata yapmış olabilirim, neden beni terk etti?" gibi soruları tekrar tekrar kendinize sorduğunuzu biliyorum. Fakat bu soruların cevaplarını bulmak sizin yaşayacağınız ilişkilerde daha tecrübeli hareket etmenizi sağlayacaktır.
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LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler.
TESPİTLİ YORUM
Kadınlar neden hem makyaj yapıp, makyaj malzemesi övüp hem de başka kadınların makyajına laf ediyor...
NE KADAR OLDU?
Müslüm Gürses, ilk cep telefonunu aldığında "Şebeke yok" diyen arkadaşına "Benim şebekeyle, örgütle işim olmaz kardeşim" diyeli 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İlkokul 1'deyken köy okulunda bahçede bulduğu dut sopasını öğretmene götürüp "Öğretmenim bununla yaramazlık yapan çocukları döversiniz" deyip, iki gün sonra o sopayla dayak yiyen çocuk bizzat ben olurum.
Annem evdeki s.klamen çiçeğine "Lamen çiçeği" diyor.
Olmuyormuş elalemin yanında...
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