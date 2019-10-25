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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Ekim 2019, Cuma

Ayrılık sonrası bunları yapmayın-1

Terbiyenizi bozmayın:
Evet, sizi terk etti ama bu demek olmuyor ki onunla bir daha karşılaşmayacaksınız.
Konuşmayacaksınız ama siz yine de ayrıldıktan sonra sakin kalmaya çalışın.
Sonrasında pişman olmayın.
Bir şans daha istemeyin: Sizin de bir gururunuz, onurunuz var.
O ilişkiyi bitirmeyi çoktan kafasına koymuş ve siz her ne kadar şoka uğrasanız, üzülseniz de sakın bir şans istemeyin, tamam biliyorum ağlamamak elde değil yine de kendinizi tutmaya çalışın.
Nihayetinde "Pekala ... Eğer kararın buysa, kararına saygı duyuyorum" demek var, "N'OLUR BIRAKMA N'OLUR BENİ TERK
ETME" diye yalvarmak var.
Hemen bu haberi yakınlarınızla paylaşın:
Ayrılık sonrası yakınlarımıza en çok ihtiyaç duyduğunuz anlardan birisidir. Aman ola bu acıyı yalnız başınıza atlatmaya çalışmayın, yakın bir arkadaşınızı arayın ve ona bir tanecik aşkınız ile ayrıldığınızı söyleyin. Onlar sizi rahatlatmak için elinden geleni yapacaktır.
Ayrılık acısını başkasından çıkarmayın:
Biliyorum uzun bir ilişkiden yeni çıktınız ve ayrılık şokunu hala atlatmadınız fakat bu günlerde sizin yanınızda olan arkadaşlarınızdan ve ailenizden yaşadığınız ayrılık acısını onlardan çıkartmanıza gerek yok.
İlişkinizi tekrar gözden geçirin: "Nerede hata yapmış olabilirim, neden beni terk etti?" gibi soruları tekrar tekrar kendinize sorduğunuzu biliyorum. Fakat bu soruların cevaplarını bulmak sizin yaşayacağınız ilişkilerde daha tecrübeli hareket etmenizi sağlayacaktır.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Ayrılık sonrası bunları yapmayın-1
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