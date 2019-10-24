Akraba değil sanki akbaba
"Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı?" diye sorup aileye nifak tohumları ekmeye çalışan tip: Ufacık çocuğa o soru sorulur mu? Hangisini desen diğeri üzülecek.
Politik cevap verirdik bu soruya, "İkisini de" şeklinde.
Senede bir gelip korkunç hikayeler anlatıp ödümüzü kopartan akraba çocukları: Bunlar bizden birkaç yaş büyük olurlardı. Hikayesini anlatıp giderdi. Sonra uyu uyuyabilirsen.
Altına işemezsen gece büyük bir başarıydı.
"Sen bizim çocuğumuz olsana" diyen evlat edinme meraklısı misafirler: Bunlar gerçekten bizi götürecek sanıp tırsardık.
Ancak, şimdi düşününce aralarında gayet zengin olanlar da vardı.
Mahallede bizi sürekli döven şişman komşu çocuğu:
Nerede görse tokatlardı bu şişman. Dışarıya çıkmak kabus olurdu. Bu kabadayılar yüzünden evde oturup kitap okurduk mecburen.
Her çocuğun korkulu rüyası iğneciler: Bizim çocukluğumuzda işi sırf iğne yapmak olan yaşlı amcalar vardı. Bunlar askerliğini sıhhiyeci olarak yapmış zamanında.
İğneye bunlar gelirdi.
Yüzlerine bakması bile başlıbaşına kabus sebebiydi. Şimdiki çocuklar şanslı tabii.
Yaramazlık yapıp suçu bize kitleyen misafir veletleri: Bunlar evin altını üstüne getirirdi. Valideler ve pederlerimiz de bunlara bağırmadıkları için hınçlarını bizden alırlardı.
"Seni benim kızla evlendirelim mi?" diyen görücü tipli teyzeler: Eğer evleneceğiniz kız da oradaysa büyük bir utanma, kızarma sebebiydi bu. O kızın yüzüne bakmaz, hemen diğer odaya kaçardık.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tarihteki en ilginç savaş: 1788 yılında Sebeş Savaşı'nda 100 bin kişilik Avusturya ordusu kendi askerlerini Osmanlı askeri sanarak öldürmüş, Osmanlı ordusu daha savaş alanına varmadan savaşı kazanmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Erkek olup nasıl çirkin olunuyor.
Yüzün yarısı sakal yarısı da güneş gözlüğü zaten.
NE KADAR OLDU?
Acun Ilıcalı'ya, TV8'deki canlı yayın sırasında cep telefonundan video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj geleli 2 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Soruyorum size ey ahali!
Sabahtandır benimle "Sigara bağımlılık yaratmaz" diye tartışan sivri zeka arkadaşımın, "Ben yıllardır içiyorum içiyorum bağımlılık yapmıyor!" şeklindeki son cümlesi karşısında saç baş yolmam abartı mı oldu?
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