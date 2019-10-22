Hint mitolojisi (Kadın-erkek)
HİNT MİTOLOJİSİNDE KADININ YARATILIŞI
Tanrı, yaprağın hafifliğini,
Ceylanın bakışını,
Güneş ışığının kıvancını,
Sisin gözyaşını aldı.
Rüzgarın kararsızlığını,
Tavşanın ürkekliğini buna ekledi.
Onların üzerine taşların sertliğini,
Balın tadını,
Kaplanın yırtıcılığını,
Ateşin yakıcılığını,
Kışın soğuğunu,
Saksağanın gevezeliğini,
Kumrunun sevgisini kattı.
Ve bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı.
YARATTIĞI KADINI, ERKEĞE ARMAĞAN ETTİ.
HİNT MİTOLOJİSİNDE ERKEĞİN YARATILIŞI
Tanrı, kaplumbağanın yavaşlığını,
Boğanın bakışını,
Fırtına bulutlarının kasvetini,
Tilkinin kurnazlığını,
Boranın dehşetini aldı.
Sülüğün yapışkanlığını,
Kedinin yaramazlığını,
Hindinin kabarışını,
Gergedan derisinin sertliğini onlara ekledi.
Ve bunların üzerine ayının kabalığını,
Bukalemunun şıpsevdiliğini,
Sivrisineğin vızıltısını kattı ve erkeği yarattı.
YARATTIĞI ERKEĞİ, ADAM ETSİN DİYE KADINA VERDİ.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir hacker, Alman Savunma Bakanı'nın parmak izini bir fotoğraftan kopyalamayı başarmıştı.
Aynı hacker iPhone 5S'in çıkmasından 24 saat sonra Apple'ın parmak tanıma sisteminin de üstesinden gelmişti.
TESPİTLİ YORUM
Dünyanın en hızlı çark etme süresi, annenin "Tamam ben giderim bakkala" deyip ayağa kalktığı andır.
Ardından yalvarırsın "Ben gideyim" diye.
NE KADAR OLDU?
Bursa'da aracıyla takla atan bir kişi umursamazlıkta çığır açarak, aracın içine son ses müzik dinleyip sigara içeli 1 AY OLDU
AlkışlıYorum
Annemin balkon demirine astığı krem rengi eldivenleri gecenin dördünde uykulu gözlerle görünce, birisi tırmanmaya çalışıyor zannedip, odadan ilk elime geçen şey olan meslek dergisiyle demirleri dövdüm.
Ayaklanıp bir koşu yanıma gelen ev ahalisine de sinek öldürdüğümü söyledim. Rezil olmanın alemi yok o saatte.
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