Komik polis olayları
Adam: Sen nereden gördün kırmızıda geçtiğimi?
Polis: Başkomiserim görmüş. O söyledi.
Adam: Amma boşboğaz, dedikoducu başkomiserin varmış ha. İnsan her şeyi söyler mi? Sır saklamasını bilmek lazım.
Polis adamı çevirmiş: Hey hemşerim, kırmızı ışığı görmedin mi?
Adam: Vallahi memur bey, kırmızıyı gördüm de seni görmedim.
Şanlıurfa Emniyet Müdürü odacısını çağırır:
Çabuk bana Balıklıgöl'ün müstecirini (kiracı) bulun.
Odacı kısa süre sonra şalvarlı, kısa boylu, sıska, hafif, çekik gözlü, sakallı bir adamcağızı getirir.
Müdür: Oğlum bu kim?
Odacı: Mülteci dediniz, ben de Afgan bir mülteci getirdim.
Polis müdürü odacıyı çağırıp "Oğlum bana 2 kalem pil getir" diyor.
Odacı kayboluyor.
Bir süre sonra elinde 2 karanfille içeri giriyor:
"Buyrun efendim.
İstediğiniz karanfilleri getirdim."
Aracın biri radara yakalanıyor ama hızla feribota biniyor.
Başkomiser polise anons ediyor: Feribottaki araca ceza yazın.
Polis feribota biniyor.
Aracı aramaya başlıyor.
Başkomiser anonsa devam ediyor: Bir ceza yazıp gelecektin, daha yazamadın mı?
Polis perişan: Cezayı yazdım da, gemi hareket etti. Geri gelemiyorum.
Adamın biri 155'i arıyor. Görevli, "155 Polis İmdat, buyrun" diyor.
Adam: "İmdat bey, ....'a bir ekip gönderir misiniz?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Frengi ilk ortaya çıktığında İngilizler bu hastalığa "Fransız hastalığı", Fransızlar "İspanyol hastalığı", Almanlar "Fransız şeytanı", Ruslar "Polonyalı hastalığı," Polonyalılar ise "Türk hastalığı" demiştir.
Türkler ise bu hastalığa "Hristiyan hastalığı" adını, Çinliler ise "Japon hastalığı" adını vermiştir.
TESPİTLİ YORUM
Ne zaman param olsa alacak bir şey bulamam. Ne zaman bir şey almak istesem param olmaz.
NE KADAR OLDU?
Antalya'da makam aracına çarpan alkollü sürücü, "Ehliyetim nerede hatırlamıyorum" diyeli BİR KAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Gece tartışarak kapadık telefonu. Sabah dayanamadı aradı, nasıl olduğumu sordu.
"Rüyamda seni gördüm" dedim.
"Ben bütün gece uyumadan seni düşünürken, sen horul horul uyudun demek ki!" dedi kapadı suratıma.
Ne dedim ben şimdi ya?
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