Kullanma talimatları
* Saç kurutma makinesinin üzerindeki talimat: Uyurken kullanmayın.
* Kızarmış patates torbasının üzerinde:
Kazanan siz olabilirsiniz.
Üstelik, satın almanız da şart değil. Ayrıntılı bilgi torbanın içinde.
* Dial sabunlarının kutusunda: Kullanım şekli:
Normal sabun gibi...
* Donmuş yemek kutusunda: Öneri:
Buzunu çözün...
* Otellerde verilen duş başlığının kutusunda:
İçine bir tek baş sığar...
* Hazır tiremisu tatlısının kutusunda: Altüst etmeyin... (Uyarı kutunun dibinde, tatlının altında yazılı.) * Adı lazım değil ünlü bir puding kutusunda: Ateşin üzerine koyarsanız ısınır.
* Bir uyku ilacının üzerinde: Uyuklamaya sebep olabilir.
* Ünlü firmanın ütüsünün kutusunda:
Giysilerinizi üzerinizde ütülemeyin.
* İngiltere'nin ünlü eczane zinciri firmanın çocuklar için hazırladığı öksürük şurubu kutusunda:
İçince araba kullanmayın...
* Çin malı Noel ağacı ışıklı süslemelerinde:
Sadece içeride ve dışarıda kullanılabilir...
* Japon malı mutfak robotunun üzerinde: Başka amaçla kullanılmaz...
* Fındık paketinin üzerinde: Dikkat: İçinde fındık var.
* American Airlines şirketine ait fıstık paketinin üzerinde: Talimat: Paketi açın, fıstıkları yiyin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Deniz yıldızının kalbi ve beyni yoktur.
Eminim çevrenizde birçok deniz yıldızı vardır.
TESPİTLİ YORUM
Telefonu uzatıp bir fotoğraf gösterdiğim zaman diğer fotoğraflara geçmeden telefonu geri veren biri var mı? Ben daha denk gelemedim.
NE KADAR OLDU?
Hatay'da amatör kümede mücadele eden İskenderun Asaşspor, kaleci Mehmet Dama'yı maç başı 1 buçuk dürüme transfer edeli 3 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
DERSANEYE gitmeden önce beş tane olan kuzenimin zayıfları, dersaneye gitmeye başladıktan sonra dokuza yükseldi. Kendini kurtarmaya çalışan hazır cevap kuzenimin yorumu ise şöyle oldu:
"Babacığım dersane işe yaradı. Öyle yarım yamalak kalacağıma bütün derslerden kalıyorum.
Dersane sayesinde kalmanın hakkını veriyorum."
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