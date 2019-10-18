Kitap ve kadın
"Kadınlar kitap gibidir. Cildine aldanma, münderecatına (içindekilere) bak." Üstad bir şeyler biliyor ki boşa dememiş. Bakalım kadınların kitapla başka benzerlikleri var mı?
İkisinin de iyisini seçerseniz, size çok şey öğretir.
İkisi de tozu sevmez.
Her ikisinde de önsöz oldukça önemlidir.
O sebeptendir ki çoğu erkek önsözü atlayarak, ileriki safhada neyi kaçırdığının farkına varamamıştır.
Türkiye'deki en iyileri Rusya'da sıradan sayılır. (Şimdi kızmayın, genel olarak üstünüze alınmak size kalmış. Ayrıca Rabbim yaratmış özenerek.)
İkisi de seni sevse bile sen bunu hiç anlayamazsın.
İkisinin de sizden hırsızlığı yapıldığında canınızı çok acıtır.
Dönmedikçe akla takılır.
İkisine de büyük bir hevesle başlarsınız.
İkisi de sizi kendine çekmeyi becerir.
Zamanınızın çoğunu ona harcarsınız.
Bazen ikisi de çok sıkar, 'Bırakayım mı, dayanayım mı?' diye sorarsınız kendi kendinize.
İkisinin de sonu beklenmedik ve boş bir sekilde bitince insana bi koyar. 'Ben bunca zamanımı bunun için mi harcadım?' dedirttirir.
İkisi için de cebinizden para çıkar.
İkisi de insana tecrübe katar.
Her ikisinin sonunda da ters köşe olursun.
İkisinin de kokusu hoştur.
İkisini de başkasına verirseniz geri gelmez.
İkisi de anlatmak istediklerini düz yoldan söylemez, önce çıkmaz sokaklara daldırır sonra, doğru yolu buldurur.
Her okuyuşta tekrar tekrar keşfedersin. Daha doğrusu hiçbir zaman tam olarak anlayamazsın.
İkisi de yeri geldiği zaman adamın kafasını yarabilir.
İkisini de 3 kere okumak gerekir; bir çocuklukta, bir gençlikte, bir de yaşlılıkta...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yılın taraftarı...
Kamboçyalı taraftar, 6 bin km yoldan gelip ülkesini İran'da tek başına destekliyor.
Maçta Kamboçya, İran'a 14-0 mağlup oluyor, ama o, 90 dakika tek başına hiç susmadan bağırıyor...
TESPİTLİ YORUM
Çay doldurmak için ayağa kalkmış birini gören Türk insanı, çayı yarıda bile olsa haşlanmayı göze alıp fondipleyip 'Bana da doldur' der.
NE KADAR OLDU?
Radamel Falcao'nun eşi Instagram sayfasından antep fıstığı diye ceviz paylaşalı BİR KAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
ASANSÖRDE kalınca; "Hangi cehenneme gittiğini sabaha kadar düşüneceğime, hiç değilse nerede olduğunu biliyorum" diye yardım çağırmayarak yatıp uyuyan karımı çok seviyorum.
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