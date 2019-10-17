Çocukken çok çirkinmişim
Doğum kontrolü reklamları için hastane duvarlarına benim resmimi asmayı teklif etmişler.
Annemin sabah bulantıları beni doğurduktan sonra başlamış... Hatta hatırlıyorum da ona ilk sarılmak istediğimde "Lütfen sadece arkadaş kalalım" demişti.
Amcam, "Ölmeden onu son kez kucağıma almak istiyorum" demiş. Bunu elektrikli sandalyede infaz edileceği sırada söylemiş.
Deniz kenarına inip kumlara uzandığımda böcekler beni hemen kuma gömmeye başlardı...
Bir gün sokakta kaybolmuştum. Dolaşırken bir polise rastlamıştım ve ondan yardım istemiştim.
"Annemi bulabilecek miyiz?" diye sorduğumda bana, "Bilemiyorum, saklanabileceği pek çok yer var" demişti.
Bir keresinde de beni fidye için kaçırmışlardı ve bir parmağımı kesip babama göndermişlerdi. Babam da "Bu parmaktan çıkaramadık, daha fazla kanıt gönderin" diye cevap yazmıştı.
Geçenlerde doktoruma gittim, "Her sabah yüzümü yıkarken aynaya baktığımda midem bulanıyor, acaba neyim var?" dedim...
Doktor, "Bilmiyorum ama gözlerinizde hiçbir sorun yok" dedi... Sonra bir şişe içkiyle bir kutu uyku ilacı yutmamı ve dinlenmemi söyledi.
Darvin'in evrim teorisini savunanlar 'Ara ırkı bulduk' diye sevinmişlerdi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İETT'nin 10 kadın şoför almak için verdiği ilana 600 kişinin başvurduğu, bunların 546'sının erkek olduğu açıklandı.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın artık kıskanmıyorsa, o ilişkinin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Fişi çekebilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
Tokat'ta dolandırıcılıktan cezaevine giren bir kişi içeride de boş durmayarak ankesörlü telefondan aradığı bir kişiyi daha dolandıralı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hamile kalan kuzenim sevinçli bir şekilde yanıma geliyor ve şu itirafta bulunuyor:
"Bunca yıl dışarıda göbeğimi içime çekerek dolaşmaktan bıkmıştım.
Artık göbeğimi yaya yaya dolaşabilirim."
Her gün otoparkta koridora girdiğimde kovaladığım o muhteşem parfüm kokusu ve hep birkaç dakika geç kaldığım o hayali kişi; sitenin erkek temizlik görevlisi ve elindeki oda spreyiymiş.
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kalan karakter 1000
Darvin'in evrim teorisini savunanlar 'Ara ırkı bulduk' diye sevinmişlerdi. GÜZEL YAZI. ..
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