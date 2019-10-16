İkna sanatımız
İki gözüm önüme aksın ki. Henüz iki gözünün önüne akması görülmemiştir.
'La oolum, sen bana güvenmiyon mu?
Kardeşine?'' gibi bir, duygu sömürümsü soru kalıbının da yer aldığı yöntemler. Çok gider bak bu yöntem.
'Sütümü helal etmem' annelerin en büyük silahlarından biridir. Ondan sonraki ise "geliyor terlik" cümlesidir.
'Kaynımda da var.' Birisinde mutlaka vardır ve memnundur. Bu da kayın oluyor genelde.
Yapmayanı, söylemeyeni, kaçanı, gelmeyeni vb. yüzde 100 çalışıyor.
Abi bunun garantisi benim. Genelde esnaflarımızın malzemenin ne kadar iyi olduğunu anlatan cümledir.
Aynısından ben de kullanıyorum, valla aynısı bende var, aynısından bende giyiyorum. Esnaf satış ikna stretejisi.
Allah aşkına ve bak Allah'ın adını verdim cümlesiyle başlayan ikna cümlesi en hassas noktamızdan girer.
Şerefsizim bak.
İnanmayın dillerimize plesenk olan bu ikna yöntemi genellikle şerfsiz diye bitiyor.
"Küserim bak" kızların başardığı eylemdir. Hem tehdit hemde iknayı aynı anda becerebiliyorlar..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2014 Nijerya güzelini bırakıp 2016 Nijerya güzeliyle evlenen bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emenike, 2017 güzeliyle aşk yaşadıktan sonra 2019 Nijerya güzeliyle dünya evine girdikten sonra 2020 güzeliyle görüşmeye başlayınca 2019 güzelinden ayrıldı.
TESPİTLİ YORUM
Her güzel kızın bir çirkin kankası vardır... Hah işte o çirkin kankasının Allah belasını versin. Ortalığı hep o conta karıştırıyor çünkü.
NE KADAR OLDU?
Hakkari'de yapılan bir düğünde davetlilere pos cihazı uzatan damat, "Miktarı biz belirliyoruz üstelik taksit de yapıyoruz" diyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Dolmuş kapısını açıp tam binecekken şoförün hareket etmesi sonrası, kapıdan tutarak dolmuşa binmeye çalışan adam hepimizi koparmıştı:
"Müsait yerde binebilir miyim?"
Bir alkış da "Beni hababam sınıfına yazdırmazsan okumam" diyerek babasını tehdit eden küçük yeğenime gelsin.
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