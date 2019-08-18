Garip yasaklar-1
(Danimarka)
Otomobilinin karşısına at arabası çıkan sürücü, otosunu kenara çekmek zorundadır. (Danimarka)
Demiryolunda öpüşmek yasaktır. (Fransa)
Domuzlara "Napolyon" isminin verilmesi yasaktır.
(Fransa)
Yağmur yağarken çimler sulanamaz.
(Kanada)
Koleje gitmek için entelektüel biri olmak zorundasınız. (Çin)
Kapılar ve pencereler pembe renkte olmak zorundadır. (Kanada- Kanata)
Ağaca tırmanmak yasaktır. (Kanada- Oshawa)
Bank Street'te pazar günleri dondurma yemek yasaktır. (Kanada-Ottowa)
Yong Caddesi'nde ölü atları pazar günü sürüklemek yasaklanmıştır.
(Kanada-Toronto)
Kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata yemesi yasaktır. (İngiltere)
Tropikal balık satıcıları hariç kadınların halka açık yerde üstsüz gezmesi yasaktır. (İngiltere- Liverpool)
Etek giyen erkekler tutuklanır. (İtalya)
Pazar günleri balık avlamak yasaktır. (İskoçya)
İnek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır.
(İskoçya)
Kapınızı çalıp sizden "klozetinizi isteyen birini" içeri almak zorundasınız.
(İskoçya)
Pazar günü çamaşır asmak yasaktır. (İsviçre)
Çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbesttir. (Avustralya)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanadalılar o kadar çok özür dilerler ki 2009'da özür dilemenin suçu itiraf etmek sayılmayacağı ile ilgili bir kanun çıkarıldı.
TESPİTLİ YORUM
Yemekte eti bıçakla değil, çatalın yanıyla kesmeye çalışan bir kişi görürseniz gözlerinden öpün, o kişi bizdendir.
NE KADAR OLDU?
Mali'de askerler, mühimmat kısıtlı olunca tatbikat sırasında mermi yerine ağızlarından ses çıkaralı 9 YIL OLDU
GülüYorum
Bir adam varmış.
Bu adamın adı Tali'ymiş. Bir gün bir fabrikada işe başlamış.
Onu şef seçmişler.
Herkes ona Şeftali demiş. Şeftali'nin bir karısı varmış.
O 'R' harflerini söyleyemezmiş.
Bir gün Şeftali'ye bir telefon gelmiş.
Telefona karısı bakmış. Az önce dedik ya bu kadın "R" harflerini söyleyemezmiş diye telefonda Şeftali'yi arıyoruz demişler. Kadın da Şeftali evde yok, ben kayısıyım demez mi!
AlkışlıYorum
ANNEM ve anneannemin şehir dışında olduğu bir hafta sonu beraber kaldığımız dedemin önerisidir: "Hadi pratik bir şeyler pişirelim; mesela karnıyarık!"
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