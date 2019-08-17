Zeki kadınlar

Bir çift hiç konuşmadan arabayla yolda gitmekteydi.

Daha önceki bir tartışma münakaşaya dönüşmüştü ve hiçbiri teslim olmak istemiyordu. Keçi, katır ve domuzlarla dolu bir çiftliğin yanından geçerken koca, alaycı bir biçimde sordu:

'Akrabaların mı?' Karısı 'Evet' diye cevap verdi ve ekledi: 'Senin taraftan akrabalarım...'

*****

Kocası karısına kadınların bir günde kaç kelime kullandığına dair bir makale okuyordu. 'Erkeklerin 15.000 kelimesine karşılık 30.000 kelime...' Karısı yanıtladı: 'Sebebi erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamızdır.' Kocası karısına döndü ve sordu: 'Efendim?'

*****

Bir gün bir adam karısına sordu: 'Aynı zamanda nasıl hem bu kadar salak, hem de bu kadar güzel olabildiğini anlamıyorum.' Karısı yanıtladı:

- Allah beni sen çekici bul diye çok güzel yarattı; Allah beni seni çekici bulayım diye çok salak yarattı!

*****

Bir karı-koca evde problemler yaşamaktaydı ve birbirlerine konuşmama cezası uygulamaktaydı. Aniden adam ertesi gün karısının kendisini sabah 05:00'da iş için bir uçuşu olduğundan uyandırması gerektiğini hatırladı. Sessizliği ilk bozan ve kaybeden kendisi olmamak için, bir kağıdın üzerine 'Lütfen beni sabah 05:00'da uyandır' yazdı ve notu karısının bulabileceği bir yere bıraktı. Ertesi sabah, adam uyandı ancak saatin 09:00 olduğunu ve uçuşu kaçırdığını fark etti. Çok kızdı, tam karısının onu neden uyandırmadığını soracakken yatağın yanında bir parça kağıt buldu. Kağıtta 'Saat 05:00 uyan' yazmaktaydı.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi" cümlesi alfabemizin tüm harflerini içinde barındırır. Elektronik cihazlarda alfabe testi için kullanılır.

TESPİTLİ YORUM

Geçirdiği bir trafik kazasından sonra kanlar içinde çıkıp, çarpılmış arabasına üzülen kişi bizdendir.

NE KADAR OLDU?

Libya'daki direnişçiler, Muammer Kaddafi ile savaşırken Polat Alemdar'dan yardım isteyeli 9 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

5-6 yaşlarındaydım.

Balkonda oynuyordum.

Apartman kapısının oradan bir teyze seslendi;

"Oğlum, annen orada mı?" Ben de üçüncü kattan aşağı bağırarak cevap verdim: "İçeride, halamla o bacağa yapıştırılıp çekilen şeyden yapıyorlar." Hemen ardından kafama gelen annemin terliği, sonra halamın terliği, annemin terliğinin öbür teki, halamın terliğinin öbür teki...