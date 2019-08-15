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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 15 Ağustos 2019, Perşembe

Çocukça aşk

En büyüğü 10 yaşında olan bir grup akıllı bıdığa 'Sence aşk nedir?' diye sormuşlar.
İşte cevaplar:
Aşk, sevgilimizle aramızda bir sürü kötü şey meydana gelmeden önce hissettiğimiz şeydir.
Sizin adınız size aşık olan birinin ağzından daha değişik çıkar, o size adınızı söylediği zaman 'Benim ne güzel adım var' diye düşünürsünüz...
Aşk birlikte yemeğe gittiğimiz zaman sevgilimizin kendi kızarmış patateslerini bizim tabağımıza koyması ve bizim tabağımızdan hiçbir şey almamasıdır.
Aşk, biri sizi ne kadar kırmış olsa da sırf o üzülür diye ona kötü bir şey söylememektir.
Aşk çok yorgun olduğumuzda bizi gülümseten bir şeydir.
Aşk, annemiz babamıza kahve yaptığı zaman ona götürüp vermeden önce kendisinin bir yudum içmesi ve tadının çok güzel olduğunu kontrol etmesidir.
Aşk, sevgilimiz bir şey söylüyorsa yılbaşı hediyelerini açmayı bile bırakıp onu dinlemektir.
'Senden nefret ediyorum' dediğimiz birine ilerde aşık oluruz.
Aşk sarılmaktır... Aşk öpüşmektir... Aşk 'hayır' demektir.
Aşk sevgilimizin her şeyini bildikten sonra bile onunla çok iyi arkadaş olabilmektir.
Aşk kocamız çok terliyken ve kötü kokuyorken bile ona 'Sen Bruce Willis'ten daha yakışıklısın' demektir.
Aşk, köpeğinizi bütün gün evde yalnız bıraksanız bile eve döndüğünüzde size koşup bütün suratınızı yalamasıdır.
Aşk, Sevgililer Günü kartlarının üzerinde yazan şeyleri sevgilimize söylemek ama başkalarına söylerken yakalanmamaktır.
Birine aşıksanız, kirpikleriniz hareket ettikçe gözlerinizin içinden yıldızlar çıkar.
Eğer aşık değilseniz 'Seni seviyorum' demeyin, ama gerçekten aşıksanız hep 'Seni seviyorum' deyin, hem aşıksanız hem de 'Seni seviyorum' demiyorsanız çok ayıp.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazla.

TESPİTLİ YORUM
2050 yıllarında etrafta bir sürü piercingli Şule Nineler, Canberk Dedeler olacak ya ben o günleri merak ediyorum.

NE KADAR OLDU?
Çekirge istilasına uğrayan Kıbrıs Rum Kesimi, yardım istediği BM'den "Derin bir tavada hafifçe pişirin" tavsiyesi alalı 12 YIL OLDU

GülüYorum
Bir gün Temel'le Dursun yabancı bir ülkeye giderler. Temel Dursun'a çok büyük bir kule gösterir ve şöyle der:
- Ha şurasu Tünya'nın en yüksek yeridur.
Burdan aşağıya atlarsan üç günde anca yere düşersin.
- Ölür müsün peki?
- Ne sandın.
İnsan aç susuz üç gün nasıl dayansın. :))

AlkışlıYorum
Okuduğu metinde Albert Einstein'i "Albert Enişte" diye okuyan oğlum, senin yengen kim?
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