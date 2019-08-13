Bayram mesajına göre karakter analizi
Teknolojiyle beraber bayram kutlamaları da ev telefonuyla aramaktan kısa mesaj atmaya doğru gitti.
Kısa mesajlar ise biçim biçim renk renk adeta.
Nasıl mı? İşte böyle.
İnternetten şöyle afili bir şeyler bulurum Her bayram büyük sevinçle mesaj araştırması yapan, oldukça araştırmacı bir o kadar da duygusal kişidir. Üstüne gitmemeliyiz.
İyi insanlardır aslında.
Üzmeyelim.
Bayram gelmiş neyime seni özledim be!
Her fırsatı sevdiği insana ulaşmak için kullanan bu kişi için işler oldukça zordur.
Tüm belirli günler ve haftalara hakimdir. Kurban bayramında attığı mesajın aynısı kabotaj bayramında da atma ihtimali olan ısrarcı bir kişidir.
Kendi şiirimi kendim yazarım ki Olmak istediği ama olamadığı edebiyatçı yönünü, böyle günler olmasa gösteremeyecek içine kapanık kişinin durumu da oldukça içler acısıdır. Bayramdan bayrama özlü sözlerle harmanlanmış tebrik mesajlarını özenle hazırlar. Desteklenmesi gerekir.
Bu mesajı tüm eski sevgililere atayım kim dönerse artık Her fırsatı ekmeğe dönüştüren çapkınlığı meslek edinmiş bu kişinin sorunu nedir bilinmez. Ara ara çok yalnızım tribine girse de yalnızlığı 3 bilemedin 4 gün sürer. O da ona yeter zaten. Çünkü özünde çok yalnızdır. Çok kadın hiç kadındır demişler zamanında.
Tüm rehbere gidecek mütevazi cümleler işimi görür Bayram kutlamayı görev bilinciyle yerine getiren hizmet sektöründe çalışsa çok başarılı olacak kişidir. Her bayram yapılması gereken işlerden biri de toplu bir mesajla eşin dostunu gönlünü almak, bu yaptığından da küçük bir gurur duymaktır.
Küçük şakalarla bayram tadınız ben olacağım Bu kişinin bayram, eş, dost, tanıdık pek umrunda değildir. Küçük şakalar ya da bir takım trollükler yaparak mesaj trafiğinin yüksek olduğu bu günleri değerlendirir.
Zaten hayata geliş amacı trollük yapmaktır.
Şöyle güzel bir resim yollasam da işimi görür aslında Teyze ruhludur. Arka planda güller, şekerler konsepte ne uygunsa yollamaktan çekinmez hatta bu yaptığını çok hoş bir jest olarak düşünür. Hoş insanlardır aslında.
Ya da şöyle hareketli bir MMS atsam çok havalı olmaz mıyım?
Resimli tebrik mesajı atan teyzenin bir yakını olması kuvvetle muhtemeldir.
Bir tık daha öne geçip hareketli bayram mesajını göndermeyi öğrenmiş ve gün yaptığı grupta havasına hava katmıştır.
YARAN WHATSAPP MESAJLARI
BAYRAM TADINDA ALKIŞLIYORUM
İLK yemeğe çıkışımızda cep telefonu çaldı. Elini çantasına attı. Kurcaladı, kurcaladı. Telefon uzun uzun çalmaya devam ediyordu. Bir türlü bulamadı.
Sonra o güzel cümle döküldü dudaklarından: 'Evde mi bıraktım acaba?' Onun tam aradığım kız olduğuna karar verdim.
BİR alkış da birbirlerine ana avrat küfür eden iki kişinin arasına girip ikisine de birer tokat atan ve 'Analar kutsaldır, analara küfür etmeyin, o. çocukları!!' diyen Karadenizli ağır abi hemşehrime lütfen. Erkek , 29 , İstanbul
18.000 TL kredi kartı borcum olduğunu öğrenen babamın ilk tepkisi; 'Keşke korunsaydım'.
HİS filmini izledin mi dedim. Hayır ama çok övdüler dedi. Bende filmin CD'si var, istersen vereyim izle, ben de çok beğendim dedim. Şimdi izlersem bir şey anlamam, ilk 5 tanesini izlemem lazım önce dedi. Sustum. Gülmedim bile.
Artık görüşmüyoruz.
KOMİK BAYRAM TWEETLERİ
@crntbk Kardeşim diyo ki içim içime sığmıyo bayram sevinci böyle bi şey demek ki. Habdhab lan yarım kilo baklava yemişsin tabi sığmaz.
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@dayagiyedin Babamn para verdiği çocukları köşe başında parayı geri almak için bekliyim.
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@ilgincbisey 2 sene önce bayramda bilek güreşinde bana yenilen çocuk eve girer girmez hadi bilek güreşi abi dedi aklından çıkaramamış kindar.
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@Ridvaanc Yollar bomboş nolur 12 ay bayram olsun.
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@gizemjpg Bayram ziyaretine gitme görevimi nasıl hapis cezasına çevirebilirim.
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@fakirinprofili "İki şey sonsuzdur; evren ve bayram temizliği.
Fakat ilkinden emin değilim" Albert Einstein
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@nvaksankur Mezunlar için bayram stresi - Hadi bu sene kazanırsın inşallah!!!
SEÇENEK
Hava Yollarında yemek servisi zamanı. Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
ÇİŞ
Bir gün yardımcıları ile Manş denizinin kıyısına geldiğinde "Denizi kurutup tankları karşıya geçirmek" gibi müthiş bir fikir geliyor aklına..
Ve hemen emir veriyor. Tüm Alman ordusu denize girecek ve denizin suyunu içip bitirecek...
Hitler emir verdimi akan sular durur.. Eline kaşık, kepçe, maşrapa alan tüm asker denize giriyor ve komutan emri veriyor.
"Bir iki üç iç. Bir iki üç iç. Bir iki üç iç." Bu komutla askerler bütün gün deniz suyunu içiyorlar ve gece olunca istirahate çekiliyorlar.
Bir hafta sonra müthiş planının ne halde olduğunu görmek üzere Hitler deniz kenarına geliyor. Görüyor ki denizde bir litre bile eksilme yok.. Tam dönüp komutanlarına bağıracağı sırada karşı sahillerden bir ses duyuyor...
"Bir iki üç çişşşşş. Bir iki üç çişşşşşş. Bir iki üç çişşşşşş.."
KOL KOLA
Erkek ahtapot eğildi hafif bir sesle dişi ahtapotun kulağına fısıldadı:
-Ne güzel bir gece değil mi sevgilim?...
Mehtap,yıldızlar,sen,ben...Ve bu güzel gecede seninle ikimiz böyle kolkola kolkola kolkola kolkola kolkola kolkola kolkola kolkola kolkola dolaşıyoruz...
ASLAN
Bir gün aslan ile boğa bara gitmişler.
Bir iki tek attıktan sonra aslan müsade istemiş.
Boğa bununla dalga geçmiş:
- "Koskoca aslansın, Ormanlar kralısın. Saat daha sekiz. Hiç yakışır mı sana kılibiklik..." Aslan kükremiş :
- "Eee beni evde bir aslan bekliyor, seninki gibi bir inek değil..."
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