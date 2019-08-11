Her bayram yaşanmasına engel olunamayan geleneksel durumlar
Her bayram yaşadığımız bazı durumlar var ki, insan düşününce bile kendi kendine hayret ediyor. İşte bazılarımızın bu bayram da yaşayacağı geleneksel bayramlık durumlar...
Herkese iyi bayramlar...
Sabahın ilk saatlerinde arka arkaya, kesilmeyen dııt dııt bildirim sesiyle gelen bayram mesajları bu işin olmazsa olmazı Bayram mesajı yazan bir sektör var büyük ihtimalle. Sezonluk olarak mesajları oluşturup işleri bitince de gidiyorlar.
Yaratıcılıkta sınır tanımayan mesajlar bir şahane...
Biyolojik saatimizi bayrama göre ayarladığımız için erken kalkılır ve ailecek mükellef bir kahvaltı edilir.
Sabah yediğiniz sucuk, bayram ziyaretinin tokalaşma anında kendini hatırlatacaktır.
"Hanım, Yurdagül halamgile gidelim mi?" gibi bir teklif "ONLAR GEÇEN BAYRAM BİZE
GELDİ Mİ DE!" gibi bir cevapla uzay boşluğunda kaybolur.
Gelen cevap bir soru değil, düşünmeye sevk edici bir cümledir.
Kendine güvenen zırhını kuşanıp bu savaşa girer, güvenmeyen efendi gibi bi köşede bonbon şekerini yer.
Bayramın en büyük şeker tüketicisi olan çocuklar için en dandik şekerler alınır, pahalı olanlar salonda misafire saklanır.
İddia ediyorum ki o çocuklara verilmeyip vitrinde saklanan bütün madlenler bayramdan sonraya da kalıyor, bayatlıyor, eriyor ve hiç kimselere yar olmuyor!
Evin çocuğunun hayat enerjisini emikleyen aile büyüğüne ziyaret planı, 15 saniyede çocuğun saçlarına aklar düşmesine sebep olur "El öpenlerin çoh olsun yavrım!"
Taksitle alınan yepisyeni kıyafetler, ayakkabılar ile bayram süresince ücretsiz olan belediye otobüslerinde sıcak pres uygulamasına girilir.
Her yere taksiyle gidemezsiniz tabii ki, öyle bir lüks yok.
Yaşa orantılı olarak alınan harçlık sayısı düşüş gösterir. Hatta çok diye sevinilen harçlık için "Kardeşinle bölüş yavrım" denilirse dünyalar başa yıkılır...
Bayramlaşmaya gidilen komşu tam olarak 10 dakika sonra aynı kadroyla sizin eve gelir; hiçbir şey yaşanmamış gibi yeniden bayramlaşılır.
Buna da iadei ziyaret deniliyor. Yani ziyaretini beğenmedim, buyur geri al anlamında...
"Ölümü öp bi lokma ye" ısrarları sonucunda kimsenin ölüsüyle karşılaşmamak için toplamda bir tepsiye yakın şerbetli tatlı yenilir.
Herkes de güzel yapamıyor bu tatlıları ya. İşte o ağızda kaybolmayan lokma dünyadaki en büyük sınavlardan biri!
Yıllardır odasından çıkmayan ve neye benzediği bile tam olarak bilinmeyen bir akraba çocuğu o bayram yine gizemini korur...
Bu çocuğu maymunlar, aslanlar mı büyütüyo acaba?
Geçen bayram size gelmeyen ve artık düşmanınız sayılan o aile ile mutlaka bir akraba evinde pişti olursunuz.
Sahte gülücükleri madlen çikolatanın yanına koy şöyle şekerim.
Evde misafir için alınan çikolata ve tatlılar, kimsenin haberi olmadan tamamen kendi insiyatifinizle bir anda özelleştirilir.
Sonra da "Her yerim ödem oldu yine şiştim!" Hayır, sen 3 günlük bayramda aldın o kiloları...
Bir çocuk için matematik ödevini yapmaktan daha zor olan şey, bayramda yaşlı aile büyükleri tarafından ıslak ve vakumlu öpülmesidir; öpülür.
BAYRAM TADINDA ALKIŞLIYORUM
TEKİRDAĞ tarafından İstanbul'a doğru gelirken polis durdurdu. Ehliyet ve ruhsat istedi. İnceledikten sonra "Ceza yazacağım" deyince babam atıldı; "Suçumuz nedir memur bey?" Polis "Radara girdiniz beyefendi" deyince babam tarihe geçecek şu cümleyi söyledi; "Girdikse kalmadık ya içeride; çıkarız!"
ÇİÇEKÇİNİN önünden geçerken karıma; "İçimden geldi sana çiçek alacağım" dedim mi? Dedim.
Çiçekçiye indirim yapsın diye; "Ben senin devamlı müşterinim ona göre" dedim mi? Dedim. Çiçekçi de karıma;
"Ben abiyi tanıyorum; benden sık sık çiçek alır" dedi mi? Dedi. Peki karım sık sık alınıp da onun görmediği çiçeklerin nereye gittiğini sordu mu?
Sordu...
ÜNİVERSİTE yıllarımdayız. Güzel bir site. Isı yalıtımı mükemmel ancak ses yalıtımı nasıl diye merak etmemişiz.
Kız arkadaşıyla kavga etmiş olan arkadaşım bize geldi, sabaha kadar konuşup durumun müzakeresini tekrar tekrar yaparken bir yandan da içince saatin 03:00 olduğunu farketmedik tabi. Zil çalınca saate bakıp şaşırdık bu saate kim olabilir diye. Kapıdaki saçı başı dağınık ve pijamalı adamı tanımadım önce, ta ki konuşup sesinden alt kat komşum olduğunu çıkarana kadar. Kırmızı gözlerle bize baktı ve "O herif kızdan özür dilesin, siz de yatın artık!" deyip gitti. Biz de kendisine hak verip yataklarımıza yöneldik.
ANNEMLE yürüyüşteyiz.
Bir ara yavaşlıyor. "Hayırdır, yoruldun mu?" diyorum. "Hayır ama biraz yavaş yürüyelim, arkadan gelenler sevgili heralde. Kız "aşkım" diye konuşuyor. Ne konuştuklarını dinle, belki bir şeyler öğrenirsin" diyor. Sen de mi annem yaa!
Sayın değerli, sağlam ciğerli, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gül suyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah'tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Son sözler 10 Ağustos 2019, Cumartesi Bunu buraya sokunca noluyo? Osman koş, arka mahallede gavga varımış! Sen ne diyon, seninki de bişey mi, ben...
- Mesleklere göre aşk ilanı 09 Ağustos 2019, Cuma Meslek erbablarının toplum nazarında nasıl algılandığını görmek için, birbirinden komik ilan-ı aşklara göz atalım... Ayakkabıcı:...
- Evlilikle ilgili aydınların sözleri 08 Ağustos 2019, Perşembe Evlendikten sonra erkek ve kadın, yazıtura gibidir; asla yüz yüze gelmezler, ancak hep beraberdirler. Hemant...
- Başarılı eş-dost çocuğu 07 Ağustos 2019, Çarşamba Pırlanta gibi, zeki, çalışkan, ahlaklı kimselerdir bunlar. (Tanımam etmem lan, söyleyenlerin yalancısıyım...) Hayatımın...
- Annelerin enteresan huyları 06 Ağustos 2019, Salı Misafirlikte yaramazlık yapınca çimdik atması. Kızınca "Cevap ver" deyip sonra da "Sus bi de cevap veriyor"...
- Son sözler
- Mesleklere göre aşk ilanı
- Evlilikle ilgili aydınların sözleri
- Başarılı eş-dost çocuğu
- Annelerin enteresan huyları
- Paragöz kadınlar+
- Her seferinde inanılmaz zevk veren garip şeyler
- Erkekleri üzmeden tarzlarını nasıl değiştirirsiniz -2
- Erkekleri üzmeden tarzlarını nasıl değiştirirsiniz? (1)
- Erkeklerin tripleri