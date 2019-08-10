Son sözler
Osman koş, arka mahallede gavga varımış!
Sen ne diyon, seninki de bişey mi, ben sigaraya 4 yaşımda başladım.
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Var mısınız bu gece 4 kasa bira içelim?
Bak bu virajı 150'ynen dönecem şimdi.
Ne oldu bilader, bi sorun mu vardı?
Gelsin len, gelsin abisi, gelsin netceğimiş!
Du bi şaka yapam şuna!
Abi senin için şöyle böyle diyolar?
Burada elektrik var mı?
Bi de mavi kabloyu keselim.
Bu pimi çekince ne oluyor?
Boyun masajı yapayım mı abi?
Vitesi boşa al abi, az yakıyor öyle.
Ooo ooo, o araba gelene kadar biz 10 kere karşıya geçeriz bile, hadi koşşşş...
Kaptan koy ver gitsin radar yokkk...
Yav bağla işte o iki kabloyu; Memet usta hep öyle yapıyordu...
Bi de fişi taktın mı tamamdır...
Sen ne diyon beee, bu uçak boş depoyla bile 100 mil gider aha da bak...
Silahın emniyeti kapalıydı de mi abi ...
Otur otur sağlam orası...
Ustaaa hele ordan bi kalas at...
Kaptannn sağ serbestttttttttttttt...
Ne gereği var ilacın kirve, bana bişey olmaz.
Durun ben ilk yardım kursuna gittim...
Açılın ben çok yara diktim, açılın bakem.
Komserim, senin için faşist diyolar...
Abi bu dabanca dolu mu? Ver bi bakayım.
Ben askerdeyken komandoydum, bak bize böyle bişey öğretmişlerdi.
Gel bi güreşelim senle...
Hadi bak koşarak geçecez bu arabayı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanadalılar o kadar çok özür dilerler ki 2009'da özür dilemenin suçu itiraf etmek sayılmayacağı ile ilgili bir kanun çıkarıldı.
TESPİTLİ YORUM
Kendi kendine ağlamaya normal diyorlarken, kendi kendine gülene deli diyorlar.
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de ateşin yanışını seyretmekten büyük zevk alan bir itfaiyeci, 11 defa kasti olarak yangın çıkartalı 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yolculuğa çıkan abime annem soruyor;
"Yanına bir şey koymayı unuttum mu?" diye. Abimden gelen cevap:
"Evet anne, her zaman kapıdan çıkarken laf koyardın, onu unuttun."
"KOMBIYI yak anne, üşüyorum" dedim. Elindeki bezi odamdan içeri atıp, kafama isabet ettirdikten sonra "Gel üçlü koltuğu sil, ısınırsın" dedi.
Sildim mi?
Evet... Isındım mı? Terledim bile!
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