Evlilikle ilgili aydınların sözleri
Hemant Joshi
Her durumda evlenin.
İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz.
Socrates
Kadınlar bize her zaman büyük hedefler gösterir ve onlara ulaşmamızı engeller.
Dumas
Hiç yanıtlayamadığım en büyük soru şu olagelmiştir: 'Bir kadın ne ister?' Sigmund Freud
Karıma bazı sözler etmişimdir, o da bana bazı paragraflarla cevap vermiştir.
Anonim
Bazı kişiler uzun evliliğimizin sırlarını sorarlar; Biz haftada iki kez restorana gideriz. Biraz mum ışığı, akşam yemeği, hafif müzik ve dans... O salı günleri gider, ben cuma.' Henny Youngman
Terörizm beni hiç endişelendirmez. İki yıldır evliyim.
Sam Kinison
Fon transferi için elektronik bankacılıktan hızlı tek yol vardır ve buna evlilik adı verilir.
James Holt McGavran
Her iki karımla da talihim kötü gitti. Birincisi beni terk etti, ikincisi terk etmedi.
Patrick Murray
Evliliğinizi iyi götürmek istiyorsanız;
1) Hatalı olduğunuzda itiraf edin, 2) Haklı olduğunuzda susmayı bilin.
Nash
Karımla ben 20 yıl çok mutlu yaşadık. Sonra da tanıştık.
Rodney Dangerfield
İyi bir kadın, kendisinin yaptığı her hatasında kocasını affedendir.
Milton Berle
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1930'da bir Nisan günü, BBC "Sunacak haber yok" diyerek piyano müziği yayınlamıştır.
TESPİTLİ YORUM
M.Ö. 2000:
Al bu otu ye.
M.S. 1000:
O ot kötü, al bu duayı oku.
M.S. 1250:
O dua batıl inanç, al bu iksiri iç.
M.S. 1500:
O iksirin ne faydası var, al bu hapı yut.
M.S. 1750:
O hap etkisiz, al bu antibiyotiği iç.
M.S. 2000:
O antibiyotik kimyasal, al bu otu ye.
NE KADAR OLDU?
Adanalı kuyumcu kendisini soymaya gelen hırsızları soyalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Annemle babam hararetli bir şekilde kavga ederken laf boşanmaya kadar geliyor ve annem kendini nasıl kaptırdıysa "Tamam boşanalım ama çocuklar bende kalacak!" diyor.
Biz kahkahayı basıyoruz ve kavga gülüşmelerle sonlanıyor.
Zira annemin üç çocuğunun ikisi evli, biri de üniversite öğrencisi. Artık hangimizi yanına alacaksa.
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