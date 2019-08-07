Başarılı eş-dost çocuğu
Bir şey yaptın mı anında devreye girerler. Annebabanın övmekten bıkmadığı topluluktur ayrıca. "Yatarsan tüm sene böyle olur işte." "Kendin için okuyorsun benim için değil. Bak bizim Ahmet'in oğluna." "Ahmet?" "Ahmet amcan var ya. 3 tane yanlışı varmış sadece." Hayır bir tanesi de barajı aşamamış olsun. Yok!
Dedim ya hepsi pırlanta gibi çocuklar. Üniversiteye girdik, bırakırlar artık peşimi dedim ama 3 senede bitiren, çap yapan versiyonları da çıktı.
Hemen her konuda bu çocuklarla yarışılır ve maalesef makus talihimiz onların yanında bir türlü kırılamamıştır. Zaten şampiyon belli ikinci kim havalarındaki anne ne yapılsa beğenmez, üst komşunun oğlunu geçsen alt komşunun kızı çıkar.
Bu çocukları örnek gösteren anne ve babalara başarıdan başarıya koşan arkadaş anne ve babalar örnek gösterilmelidir.
"Ayşe'nin babası genel müdür oldu ve tenis oynuyor, annesi ise çok başarılı bir mühendis, hem de çok güzel börek yapıyor" diyerekten. Bak bakalım bir daha yapıyorlar mı?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2014 yılında Tinder ilk eşleşmesini Antarktika Kıtası'nda yaptı. Tahmin edilebileceği gibi, eşleşen tarafların ikisi de bilim insanıydı.
TESPİTLİ YORUM
Arabayla yolda giderken tanıdık birini görünce arabayı şakadan onun üzerine doğru sürme...
NE KADAR OLDU?
Bursa'da börek ustası Hasan Acar, sırf reklam için 110 Yangın İhbar hattını arayarak, işyerinde yangın çıktığı, imalathanede işçilerin mahsur kaldığı yönünde sahte ihbar bulunup gelen itfaiyecilere börek ikram edeli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Annem, babamın içki içmesine tepki gösterir her zaman. Babam arkadaşlarıyla içerken bir gün arkadaşı "Maydanoz al, yenge anlamaz" demiş. Ve gecenin bir yarısı bizi gülme krizine sokan son.
Ayakta zar zor duran bir baba ve elinde bir demet maydanoz...
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