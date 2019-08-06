Annelerin enteresan huyları
Kızınca "Cevap ver" deyip sonra da "Sus bi de cevap veriyor" diye çıkışması.
Filmin en önemli yerinde odaya süpürgeyle girmesi.
Pc'deyken fişi çıkarıp süpürgeyi takması.
Her "Neden" sorusuna "Çünkü ben anneyim!" diye cevap vermesi. Me mantık arayabilirsin, ne cevap verebilirsin, öööyle kalırsın tavşan gibi.
Pijamaları katlayıp yastığın altına koyması.
Senin yaptığın temizliği beğenmeyip kendisinin tekrar temizlemesi.
Uyurken "Gözlerini kapat" demesi.
Sürekli çocuklarının bir eşyası onlara batar ki her gün bir şeylerini atma ya da eskiciye verme girişimindelerdir.
Okul zamanlarında sabahları uyandırırken "Oğlumm, kalk hadi saat 8 oldu, geç kaldın" gibisinden bir nara atar. Halbuki saat daha 7 bile değildir.
Gece kaçta yatmış olursa olsun sabahleyin 5'te ayakta olması, 6'da kahvaltıyı hazırlaması.
Kahvaltı yapmadan evden çıkartmamaları. Dışarıda yiyecek olsan bile.
Eve geldiğin zaman "Geldin mi?" diye ağızlarından mantık dışı bir soru çıkması.
Desenlerini beğenerek aldığı mobilyanın üstüne başka örtü örtmesi.
En az üç kere "Tokum" cevabı almadan aç olmadığınıza ikna olmamaları.
Eskiyen ama sizin için eskidikçe anlam taşıyan tişörtlerinizi hep potansiyel cam, yer ve/veya toz bezi olarak görmeleri.
Bütün kış sabah erkenden kalkıp bütün pencereleri açıp kıçınızın donmasına sebep olan anne, yazın ise tam aksine kapalı pencerelerle akşama kadar oturur sebebi ise içeri toz girmesi...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ortaçağ Avrupası'nda kızıl saçlı erkek çocuklarının idrarları, renkli cam yapımında kullanıldıkları için değerliydi.
TESPİTLİ YORUM
Türkler, tuvalette en fazla kalan ülkelerin başında geliyormuş. Ee normal, sonuçta biz tuvalette sadece tuvaletimizi yapmıyoruz, düşünüyoruz da...
NE KADAR OLDU?
Konya'da düğün günü damadın işyerini soyan hırsız, damadı gerdekteyken arayıp "Dükkan elden gidiyor, siz keyfinize bakın" diyeli 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hayatımda gördüğüm en güzel renk, her şeyi bilir havalarındaki İngiliz misafirimizin iş toplantısı sonrası gittiğimiz kebapçıda, peçete sanarak bir iki silkeleyip dizlerine serdiği lavaşı bizim afiyetle yediğimizi gördüğünde, peynir gibi beyaz suratının aldığı, kırmızı bile olamayan pembe tonudur.
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