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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 05 Ağustos 2019, Pazartesi

Paragöz kadınlar+

ERKEKLERİN sadece cinsellik düşünen tipleri varsa buna eşdeğer olarak erkekleri sadece parasal yönden kullanan kadınlar da vardır. Bunlara paragöz kadınlar denir.
Peki bu kadınlar nasıl tespit edilir? Gelin birlikte bakalım.
Erkekleri nasıl etkilemesi gerektiğini çok iyi bilirler.
Paraya, yemeğe içmeye çok düşkün oldukları için bir erkeği nasıl etkilemesi gerektiğini çok iyi bilirler böyle kadınlar.
Ancak gösterdikleri ilgi yüzeyseldir. Derinlerle işi olmaz.
Hesap ödemekten hoşlanmazlar.
Hani sevgili olursun, hesap ödemeye gücün yetmez anladık da bir insan yediği yemeği ödemeye hiç mi yeltenmez? Evet bu kadınlar ne yerlerse yesinler oralı bile olmazlar.
Hiç tanımadıkları biriyle bile lüks merakı olabilir.
Hadi arkadaşça basit bir yemeği anladık. Peki ya tanımadığı birisi ile lüks bir lokantada yemek yemek.
İşte bu tam onlara göre.
Hediyelere boğulmaktan çok hoşlanırlar.
Onlara bolca hediye alın. Bakın nasıl da mutlu oluyor. Ama karşılığında kendinden taviz vermez ama unutmayın.
Küçük bir denemeye ne dersiniz?
Böyle bir kadınla karşılaştığınızda ona "Param yok" demeyi düşündünüz mü? Muhtemelen ters tepki alacaksınızdır. Ya da "Arabam yok, yürüyüş yapalım" deyin mesela. Normal bir kadın tabii ki "Bugün de böyle olsun" derken paragöz kadınlar "Araban olduğu zaman gel" diyebilir.
kizlarsoruyor/ SonbahardanSonrası

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en mutlu ülkeleri ayrıca en çok antidepresan kullanan ülkeleridir.

TESPİTLİ YORUM
On yıllık bir otomobilin koltuk ambalaj naylonlarını çıkarmadan kullanma becerisini ancak Türkler gösterebilir.

NE KADAR OLDU?
Samsun'da Amatör Küme'de mücadele eden Vezirköprü Belediyespor Kulübü'nün olağanüstü genel kuruluna sadece kulüp başkanı katılalı BİRKAÇ
GÜN OLDU

AlkışlıYorum
Tahtaya şarkı söylemek için çıkardığım öğrencime "İlahi Murat, çok komiksin!" deyince, şarkıyı yarıda kesip "Sordum sarı çiçeğe" adlı ilahiyi söylemeye başlamasının nedeni ben olamam değil mi?

GülüYorum
Akordeon ustası adam çok gururlanarak kendinden bahsediyordu:
"Ben akordeonu alıp çalmaya başlayınca herkesi ayağa kaldırırım." Arkadaşı şaşırır:
"Demek o kadar ustasınız bu enstrümanda!" "Yok canım, ben sadece milli marşı çalmasını bilirim..."

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