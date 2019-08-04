Her seferinde inanılmaz zevk veren garip şeyler
"Sanki beyninize yapışıkmış gibi hissettiren bir sümüğü temizlemek."
"Çok da ilginizi çekmeyen fakat gitmek zorundaymış gibi hissettiğiniz bir planın iptal oluşu."
"Unuttuğunuz yerlerde para bulmak."
"Çekici birisine bakarken, onun da sizinle göz teması kurması üzerine bir süre bakışmanız. Eğer bu hissi paketleyip saklamanın bir yolu olsaydı yapardım."
"Uçaktan indikten sonra kulaklarınız açılıncaya kadar esnemek."
"Birinin mesajınıza hemen cevap vermesi.
Özellikle de normalde cevap vermeleri en az iki iş günü alıyorsa."
"Rahatsız eden yiyecek parçasını dişinizden çıkarmak."
"Baloncuklu naylon patlatmak."
"Size daha sıkı sarılan birisine sarılmak."
"Alarmın çalışına uyanıp hafta sonu olduğunu fark etmek."
"Tam şarkı biterken arabayı park etmek."
"Gece yatmadan önce karanlıkta ilk deneyişte şarjı fişe takmayı başarmak."
"Birisinin saçınızla oynaması."
"Yeni kurutulmuş ılık iç çamaşırı giymek."
"Bir ödevi ya da projeyi bitirdikten sonra açık olan tüm sekmeleri bir kerede kapatmak."
"Toplum içindesiniz diye kaşıyamadığınız ama çok kaşınan bir yeri kaşımak."
"Çok yorgunken uyumak. Mesela 16 saatlik, uykusuz geçen bir uçuşun ardından."
"İnternette araştırmayı bitirmeden önce unuttuğunuz oyuncunun adını hatırlamak."
"Dışarıda yağmur yağarken kuru çadırımın içindeki uyku tulumunda uyumak. Yağmurda kamp yaparken sıcak ve kuru olmanın verdiği aşırı zevkli bir his var."
"Doğru zamanda bir espri yapıp herkesi güldürmek."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg milyarder olduğu halde halen kirada oturuyor.
TESPİTLİ YORUM
Geçirdiği bir trafik kazasından sonra kanlar içinde çıkıp, çarpılmış arabasına üzülen kişi Türk'tür.
NE KADAR OLDU?
Karadenizli bir vatandaş, içinde mahsur kaldığı asansörü sürekli arızalandığı için kurşunlayalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Şehirlerarası yolculuğumu otobüsün koridorunda battaniye içinde bebek sallayarak geçireceğimi hiç tahmin edemezdim.
Üstelik ne bebeği tanırım ne de annesini...
SİZİN hiç acıklı bir ayrılık sahnesi yaşanırken "Sen de benim kalbimi çok kırdın" dediğinizde "Kırılmamıştır o çıkmıştır, kırılsa acısından duramazdın heheheee" diyen bir kız arkadaşınız oldu mu? Benim oldu, hala şoktayım.
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