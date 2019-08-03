Erkekleri üzmeden tarzlarını nasıl değiştirirsiniz -2
İyi bir uyum, başarının anahtarıdır. İyi oturan basit bir gömlek ve kot pantolon bile kötü giyinen bir elbiseden çok daha iyi görünecek.
Detayları unutmayın:
Detaylar bazen bütün görünüşü değiştirebilir ve kesinlikle göz ardı edilemezler. Kol düğmeleri, bağlantı çubukları ve cep kareleri fark edilmeyecek kadar küçük görünebilir, ancak bütün görünüme son bir dokunuş verir. Ayakkabılar da önemlidir. Bazen erkekler ayakkabılarını ve kıyafetlerini bir araya getiremez, bu yüzden erkek arkadaşına yeni bir bakış attığın zaman, kuyafetlerin uyması için güzel bir çift ayakkabı seçtiğinden emin ol.
Kıyafet seçimini tamamlayın:
Adamın zevkine iltifat etmeyi unutma. Onu cesaretlendir.
Altın kuralı unutma:
Başkalarına da tedavi olmak istediğiniz gibi davran.
Temkinli olun:
Eşinizin kişiliği ve zevkine uygun, sizinkiyle aynı olmayan görünüşleri almaya çalışın. Herhangi bir değişiklik önermeden önce, neden belirli parçaları giymeyi seçtiğini bulmaya çalışın. Eğer erkek rahatlığa değer veriyorsa, ona daha hoş kıyafetlerin de rahat olabileceği titiz ve saygılı bir şekilde göstermeye çalışın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesinden dolayı, kutup ayıları ve boz ayıları çiftleşiyor.
Ortaya çıkan meleze ise "gro" deniyor.
La gro nediysen lo.
TESPİTLİ YORUM
Desenlerini çok beğenerek aldığı yeni bir mobilyanın üstünü başka bir örtü örterek kullanan kişi Türk'tür.
NE KADAR OLDU?
Nevşehir'in Avanos İlçesi'ne bağlı Özkonak beldesinde kahvede okey oynayanların üzerinde inek düşeli 18 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Üniversite 1. sınıftan bu yana beni rahatsız eden telefon sapığıma birkaç ay önce "Türkçe'ni düzelt de öyle gel, kıro ne olacak!" dedim.
Kendisinden tam da umudumu kestiğim ve "Oh, sanırım bu sefer gerçekten de kurtuldum" diye sevindiğim anda ciddi ciddi Türkçe'sini düzeltip de geldi. Bir zamanlar aşağıladığım fakir ama gururlu genç, düzgün diksiyonu, bozuk ruh sağlığı ile geri döndü! Oy ben nidem, nasıl edem, başım alıp nere gidem?
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