Erkekleri üzmeden tarzlarını nasıl değiştirirsiniz? (1)
Alışveriş gezisi planlayın:
Olumlu olmayı unutmayın. Erkek arkadaşınızın tişörtünden nefret ettiğinizi söylemek yerine, ona daha akıllı bir gömlekle ne kadar çekici görüneceğini söyleyin.
Alışveriş yapan bir erkekle uğraşmak o kadar kolay değil, bu yüzden zamanla sınırlamak ve sadece erkeklerin bölümlerini ziyaret etmek daha iyi. Bu durumda, tüm dikkatinizi erkek arkadaşınızın gardırobuna çekecek ve kendiniz için bir şeyler almaya özendirmeyeceksiniz.
Ona giysi ve aksesuar hediye edin:
Ona sevdiğin bir giyim eşyası alın ve hoş sözlerle hediye edin. Bu hediyeyi alırken, sizinkinin değil, erkek arkadaşınızın kişiliğine uyduğundan emin olun.
Bir yere davet edin:
Erkek arkadaşınızı lüks bir restoranda akşam yemeğine davet edin veya operada ikiniz için bir akşam planlayın.
Bu durumda, erkeğinizin günlük kotunu ve tişörtünü reddetmekten ve daha uygun bir şey aramaktan (elbette sizin yardımınızla) başka çaresi yoktur.
Sevmediğiniz kıyafetlerden kurtulmasına yardımcı olun: Erkek arkadaşınızın gardırobundaki bazı eski kıyafetlerden kurtulmadan önce, alternatif olarak yeni ürünler önerdiğinizden emin olun. Erkekler en sevdikleri kıyafetlerden kolayca vazgeçmezler, bu yüzden müdahale ederek yardım olmalısınız.
Kaslı erkekler için uygun kıyafetleri seçin.
Büyük kaslı bir erkek için doğru kıyafetleri seçmek zor olabilir ve başarılı olmak istiyorsanız uymanız gereken bazı kurallar vardır. Çok fazla dikkat çekmeyen nötr renklere bağlı kalmak ve kablo örgü kazaklar ve kirpi montları gibi ekstra hacim ekleyen kıyafetlerden kaçınmak daha iyidir. Dar kesimli denim giysiler ve (yine) özel takımlar iyi seçeneklerdir.
Devamı Yarın
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1927 yılında Noel Baba'ya ABD hükümeti tarafından ehliyet, hava yolları haritası ve pist ışıklarını her zaman açık tutma sözü verilmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Otobüs durağa yanaşınca o nezih ortam nasıl da birden National Geographic'e bağlıyor.
NE KADAR OLDU?
Kocaeli'de düzenlenen Ford Otosan Rallisi'nin şehir etabında trafik polisleri yarış araçlarını durdurup ehliyet ve ruhsat soralı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Sağlık nedenlerinden dolayı zorunlu olarak sigarayı bırakan babam, şimdilerde her akşamı koltuğunda elinde kerpetenle fındık kırarak geçiriyor.
Fındık kabukları etrafa sıçradıkça da annemden cevap gecikmiyor:
"Ağzına yandığımın herifi sigarayı bıraktı, evin içi maymunun kafesine döndü!"
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