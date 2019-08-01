Erkeklerin tripleri
Erkeğin trip atması için o kadar çok neden var ki... Hemen aklıma geliverenleri yazayım, sonra bu trip nedir, onu bir tanımlayayım, en sonunda da tripli erkekle başa çıkma yollarını anlatayım.
İlgi gösterirsin trip yapar; Aşkım bir saniye, yapmam gereken işler var.
İlgi göstermezsin trip yapar; Ne o, yüzüme bile bakmıyosun, benden sıkıldın artık sen.
Konuşursun trip yapar;
Herkesin içinde bu kadar çok konuşarak neyi ispatlamaya çalışıyosun?
Susarsın trip atar;
Her zaman konuşursun, iki saattir suspus oldun. Benle konuşmak istemiyorsun sanırım.
Giyersin trip yapar;
Ooo, mini eteğin de çok güzelmiş. Dikkat çekmek istiyorsun herhalde?
Giymezsin trip yapar;
Başkalarının eşleri ne güzel giyiniyo, bu elbiseyi neden giydin ki şimdi?
Anlayacağınız, trip için bahane çok. Peki erkekler neden trip atar. Onu da yarın anlatalım.
LÜZUMSUZ BİLGİLERİ
Eminem'in annesi, hakkında yazdığı sözler için oğluna 11 milyon dolarlık karalama davası açmış, 25 bin dolara anlaşmıştır.
Bu paranın 23.354.25 doları ise avukatına gitmiştir.
TESPİTLİ YORUM
İç çamaşırlarının etiketlerini o kadar uzun yapıyorlar ki, bir yerlerimden fax geliyor sanıyorum.
NE KADAR OLDU?
Bolivya polisi, ülke çapında aranan bir suçlu için çizdikleri robot resimle dosta korku düşmana güven vereli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KANTİNDE çay almak için beklerken zor bir dersin zor hocasının duvara yapıştırılmış gençlik resmi ve altında küçük yazılar dikkatimi çekiyor.
Yaklaşıp okuyorum, konferans davetiyesiymiş.
O sırada kantine giren arkadaşım beni görüp sevinç ve heyecanla bağırıyor "Aha ölmüş mü lan?"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aşk ne demek? 31 Temmuz 2019, Çarşamba Abartılı Şatafatlı Körlük... Asılsız Şehvet Kandırmacası... Alışılmadık Şablonlar Kaosu... Ah Şu Kadınlar... ...
- Karı-koca 30 Temmuz 2019, Salı Bir çift hiç konuşmadan arabayla yolda gitmektedir. Daha önceki bir tartışma münakaşaya dönüşmüştü ve ikisi de...
- İşveren ve aday diyalogları 29 Temmuz 2019, Pazartesi İşveren: Okulunuz gayet iyi, fakat ortalamanız niye 2.5? Aday: Ben hayatımı derslere adamadım. Sosyal aktivitelerde...
- Erkeklere dair gerçekler 28 Temmuz 2019, Pazar Çok eski bir anonim yazı. Bir yerlerde buldum. Çok acımasız ama güldüren bir yazı. Bakalım erkekleri nasıl yerden...
- Televizyon ekranlarında ünlülerin yok artık dedirten gafları 27 Temmuz 2019, Cumartesi İnsanoğlu beşer, şaşar demişler ama biz bunların hepsini gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Vallahi başka...