Aşk ne demek?
Asılsız Şehvet Kandırmacası...
Alışılmadık Şablonlar Kaosu...
Ah Şu Kadınlar...
Abuk Şempanzeler Kulübü...
Aman da Şahlanıyor Kıratım (Cesur aşk)...
Anında Şebek Kontenjanındasın (Şebek aşk)...
Asla Şaka Kaldırmaz (Ciddi aşk)...
Açılmayan Şemsiye Kanatması (Terk edilmiş aşk)...
Amorti Şansına Kalmış (Umutsuz aşk)...
Azıcık Şampanya Koyayım mı? (Art niyetli aşk)...
Anında Şakkadanak Kapılmışım (İlk görüşte aşk).
Aman Şablonu Kırmayalım (Sıradan aşk)...
Ağrısız Şahsiyet Kanatılır (Karşılıksız aşk)...
Arada Şizofrenlik Kaçınılmaz (Platonik aşk)...
Aman Şahan Kaçmasın (TV programı aşkı)...
Abi Şampiyonluk Kesin (Takım aşkı)...
Abramovich Şevçenko'yu Kapacak (Transfer aşkı)...
Avrupa Şirazeyi Kaçırdı (Dış politika aşkı)...
Abe Şugar Kapçıkağızlı (Roman aşkı)...
Asın Şuh Kadını (Bağnaz aşk)...
Avşar Şutladı Kaya'yı (Magazin aşkı)...
Arboretum Şebboyu Kıskanır (Botanik aşkı)...
Amirim Şüpheliyi Kaçırdık (Görev aşkı)...
Aman Şahane Kitap (Okuma aşkı)...
Ahlat Şerbeti Kesmez (Tatlı aşkı)...
Arsız Şov Krallığı (Reyting aşkı)...
Az Şnitzel de Koysana (Gırtlak aşkı)...
Acur Şalgam Kabak (Kabzımal aşkı)...
Acımam Şamdan'ı Kapatırım (Bonkör aşk)...
Aslında Şurup da Kesmez (Bir grip aşk)...
Ayran Şarap Kokteyli (Midesiz aşk)...
Abicim Şerefsizim ki Kaçırmadım (Yalan aşkı)...
Amanııın Şamdan'a Kapağım (Şöhret aşkı)...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elin Elon Musk'ı bile, sırf "kızlar var" diye Kanada'nın en iyi mühendislik okulu olan Waterloo Üniversitesi'ne gitmek yerine Queen's Üniversitesi'ne gitmiştir.
TESPİTLİ YORUM
BEDEN DERSİNE GİREN ERKEK ÖĞRENCİLER
Tuttuğu takımın formasını giyme.
Dersten 2453926 saat sonra bile kafanın ıslak ve yüzünün kırmızı olması...
Gol atınca sanki takan varmış gibi formasını öpme tripleri...
Kızların topu ona gelince, artistlik amaçlı topu iki kilometre ileri atması.
Ara sıra voleybola girip, oyunu mahvetmek...
NE KADAR OLDU?
Azerbaycan, Fransa'ya 10-0 kaybedince Cumhurbaşkanı Aliyev teknik direktöre "Fransa'ya kaleciyi götürmediniz mi?" diye soralı 23 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Seyyar arabasına "Savaşma Söğüş" yazan söğüşçü amcayı ben avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım.
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