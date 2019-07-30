Karı-koca
Daha önceki bir tartışma münakaşaya dönüşmüştü ve ikisi de teslim olmak istememektedir.
Keçi, katır ve domuzlarla dolu bir çiftliğin yanından geçerken, koca alaycı bir biçimde sorar:
"Akrabaların mı?" Karısı "Evet" diye cevap verir ve ekler, "Senin taraftan akrabalarım..."
KELİMELER
Kocası, karısına kadınların bir günde kaç kelime kullandığına dair bir makale okumaktadır: "Erkeklerin 15.000 kelimesine karşılık 30.000 kelime..." Karısı yanıtlar: "Sebebi erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamızdır." Kocası karısına döner ve sorar: "Efendim?"
YARADILIŞ
Bir gün bir adam karısına sorar: "Aynı zamanda nasıl hem bu kadar salak, hem de bu kadar güzel olabildiğini anlamıyorum." Karısı yanıtlar: "Allah beni sen çekici bul diye çok güzel yarattı; Allah beni seni çekici bulayım diye çok salak yarattı!"
KONUŞMAMA CEZASI
Bir karı-koca, evde problemler yaşamaktadır ve birbirlerine konuşmama cezası uygulamaktadır. Aniden adam ertesi gün karısının kendisini sabah 05:00'de iş için bir uçuşu olduğundan uyandırması gerektiğini hatırlar. Sessizliği ilk bozan ve kaybeden kendisi olmamak için, bir kağıdın üzerine "Lütfen beni sabah 05:00'de uyandır" yazar ve notu karısının bulabileceği bir yere bırakır. Ertesi sabah, adam uyanır ancak saatin 09:00 olduğunu ve uçuşu kaçırdığını fark eder.
Çok kızar, tam karısının onu neden uyandırmadığını soracakken yatağın yanında bir parça kağıt bulur.
Kağıtta 'Saat 05:00 uyan' yazmaktadır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Carlos Lehder kendine Bahamalar'da bir ada satın alarak, bu adada bir iniş pisti açıp Güney Amerika'dan gelip ABD'ye giren uyuşturucuları kontrol altına almıştır.
O kadar zenginleşmiştir ki Kolombiya'nın dış borçlarını af karşılığında ödemeyi bile önermiştir.
TESPİTLİ YORUM
Eskiden ezan okununca eve dağılırdık. Şimdi telefonun şarjı bitince...
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da iflas etmek üzere olan benzinci, mini etekli bir kadını pompacı olarak işe alınca iflastan kurtulup zengin olalı 43 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Telefonda konuşurken, "Hayatım çok rahatsızım; pizza yiyelim bu akşam" diyorum. "Tamam canım, sorun değil" diyor. Akşam eve gelince ise beni hiç ama hiç şaşırtmayan sorusu geliyor:
''Eeee... Hani yapmadın mı pizzayı?"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşveren ve aday diyalogları 29 Temmuz 2019, Pazartesi İşveren: Okulunuz gayet iyi, fakat ortalamanız niye 2.5? Aday: Ben hayatımı derslere adamadım. Sosyal aktivitelerde...
- Erkeklere dair gerçekler 28 Temmuz 2019, Pazar Çok eski bir anonim yazı. Bir yerlerde buldum. Çok acımasız ama güldüren bir yazı. Bakalım erkekleri nasıl yerden...
- Televizyon ekranlarında ünlülerin yok artık dedirten gafları 27 Temmuz 2019, Cumartesi İnsanoğlu beşer, şaşar demişler ama biz bunların hepsini gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Vallahi başka...
- Borç istemek 26 Temmuz 2019, Cuma BAZILARININ hiç yapamadığı, bazılarınınsa konuşmadan bile yapabildiği eylemdir. Bu çizgide yüzsüzlük ve çekingenlik...
- Erkeklerin trip nedenleri 25 Temmuz 2019, Perşembe Trip yapmak için çok nedenleri var ama en bilinenlerine kısaca göz atalım; 1- Erkek egemen toplumun yetiştirme...