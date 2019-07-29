İşveren ve aday diyalogları
Aday: Ben hayatımı derslere adamadım. Sosyal aktivitelerde de bulundum. Spor yaptım, tartışma gruplarına katıldım, tiyatro ile uğraştım.
İşveren: Sürttüm diyorsun yani.
Aday: Evet sürttüm.
İşveren: Peki şirketimize neler katabilirsiniz?..
Aday: Neşe katarım!
İşveren: Anlıyorum...
İşveren: Sayın X, cv'nizden anladığım kadarıyla birkaç senede bir iş değiştiriyorsunuz. Sebebi nedir acaba?
Aday: Parası çok geldi, ayrıca rahat bana batar. Bir de sizin gibi mükemmel bir müdür arayışı içindeyim yıllardır.
İşveren: Bu durumda sizinle iyi anlaşacağımızı sanıyorum.
Aday: Ne iş olsa yaparım efendim.
İşveren: Fark ettim.
İşveren: Sana ne kadar güvenebiliriz?
Aday: Ne kadar para vereceksiniz?
İşveren: Bu şirkete ne katacaksın?
Aday: Birbirine katıcam.
İşveren: Şu aralar en çok hangi şarkıları dinliyorsunuz?
Aday: Niye söyletecek misiniz?
İşveren: Çalışma arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir?
Aday: Adam olsunlar önce.
İşveren: En sevmediğiniz özelliğiniz? Ya da arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
Aday: Şerreffffsizimdir!!!
İşveren: Kendinizde en sevmediğiniz özelliğiniz nedir?
Aday: İş görüşmelerinde amaçsız formalite sorularını sormakta ısrar eden kişilere karşı ters hareketlerde bulunmam.
İşveren: Anlıyorum...
Aday: Pek sanmıyorum.
Göstermem gerekiyor.
İşveren: Vardiyalı çalışabilir misiniz?
Aday: Evet, ama sadece gündüz vardiyasında çalışmak istiyorum.
İşveren: En güçlü yanınız nedir?
Aday: Kodum mu oturturum evelallah.
İşveren: Pardon anlayamadım?
Aday: Yani şey...
Tuttuğumu koparırım...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avusturya'da bir kuş sürüsü, mayalanmış böğürtlenleri yiyerek sarhoş oldu ve otobanın tıkanmasına sebep olup arabaların üstüne doğru dalışa geçti.
TESPİTLİ YORUM
Bir kızı sinirlendirmenin en iyi yolu;
1: Onun fotoğrafını çek.
2: Ona gösterme.
NE KADAR OLDU?
Sahra Çölü'nde kendisine en yakın ağacın 400 km uzakta olduğu dünyanın en yalnız ağacı Tenere, Libyalı sarhoş bir kamyon sürücüsünün çarpması sonucu kökünden kırılalı 46 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kendisini hastaneye getirdiğimizi anlayan 3 yaşındaki yeğenim, hastane kapısında bombayı patlatıyor;
"Hadi siz gidin, ben sizi dışarıda beklerim."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeklere dair gerçekler 28 Temmuz 2019, Pazar Çok eski bir anonim yazı. Bir yerlerde buldum. Çok acımasız ama güldüren bir yazı. Bakalım erkekleri nasıl yerden...
- Televizyon ekranlarında ünlülerin yok artık dedirten gafları 27 Temmuz 2019, Cumartesi İnsanoğlu beşer, şaşar demişler ama biz bunların hepsini gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Vallahi başka...
- Borç istemek 26 Temmuz 2019, Cuma BAZILARININ hiç yapamadığı, bazılarınınsa konuşmadan bile yapabildiği eylemdir. Bu çizgide yüzsüzlük ve çekingenlik...
- Erkeklerin trip nedenleri 25 Temmuz 2019, Perşembe Trip yapmak için çok nedenleri var ama en bilinenlerine kısaca göz atalım; 1- Erkek egemen toplumun yetiştirme...
- İlişkilerin taktiği 24 Temmuz 2019, Çarşamba KAÇAN KOVALANIR: En çok kullanılan taktiktir. Halk arasında en yaygınıdır. Hiçbir şey bilmeyen, ilişkiler hakkında...
- Erkeklere dair gerçekler
- Televizyon ekranlarında ünlülerin yok artık dedirten gafları
- Borç istemek
- Erkeklerin trip nedenleri
- İlişkilerin taktiği
- Yeni evli çiftler
- Çocukken duymaktan nefret ettiğimiz cümleler
- Alternatif yaşlandırma programı
- Kadınlar ve oje
- Şato sahibi olunduğunda dahi yapmadan durulamayacak şeyler