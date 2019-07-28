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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Temmuz 2019, Pazar

Erkeklere dair gerçekler

Çok eski bir anonim yazı.
Bir yerlerde buldum. Çok acımasız ama güldüren bir yazı. Bakalım erkekleri nasıl yerden yere vurmuş.
Neden erkeklerin zihinleri bulanık değildir?
Çünkü kullanılmamıştır.
Neden erkekler genellikle mutludur?
Çünkü cehalet, saadettir.
Neden psikanaliz erkeklerde daha çok ise yarar?
Çünkü çocukluğa dönmeleri istendiğinde onlar zaten ordadırlar.
Eğer bir erkek ve bir kadın aynı anda 10 katlı bir binanın tepesinden düşerse, kim önce yere çakılır?
Kadın, çünkü erkek kaybolur havada.
Erkekler plajda nasıl egzersiz yaparlar?
Bikinili güzel bir hatun gördüklerinde şişko midelerini içeri çekerek...
Yarım akıllı erkeğe ne denir?
Şanslı
Amerika'daki akıllı bir erkek kimdir?
Ancak bir turist.
Ancak bir erkek 500 dolara bir araba alıp içine 4000 dolarlık bir stereo teyp koyar.
Bir erkek için karısı ile geçireceği kaliteli zaman nedir?
Başına yorganı çekip, 'Çok soğuk hayatım' demek.
35 yaşında bir kadın çocuk sahibi olmayı hayal eder, peki bir erkek?
Gençlerle flört etmeyi...
Bir erkek geleceği düşündüğünü nasıl gösterir?
Bir yerine iki düzine içecek alarak.
Erkeklerin evlenmeyi düşünmedikleri kadınların peşinden koşmalarındaki sebep nedir?
Sürmeyi düşünmedikleri arabaların arkasından havlayan köpeklerinkiyle aynı...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Apollo 17 astronotu Harrison Schmitt'in Ay toprağına alerjisi vardı.

TESPİTLİ YORUM
Gazete kâğıdını en iyi şekilde kullanan Türk'tür (Cam silme bezi, külah, mendil, sofra bezi)...

NE KADAR OLDU?
Hatay'da bir çiftin en mutlu günü olan düğünlerinde, iki ailenin "Siz bizden çok oynadınız" kavgası edeli 2 YIL OLDU

GülüYorum
Temel'le Dursun, bir gün sinemaya gider.
Filmde bir at yarışı sahnesi vardır ve Temel, Dursun'a sorar:
- İddiaya var misun, ben diyrum 1. at kazanur.
Dursun:
- Oldi ben da 2. ata oynayrum.
İddiayı Temel kazanır ve Temel, Dursun'un 5 milyonunu alır. Ertesi gün Temel, Dursun'u arar:
- Dünkü film faridiya, ben oni bidaa seyrettum, vicdanum rahat etmedi onun içun aradum...
Dursun:
- Ben da seyretmiştum.
Temel:
- O zaman niye 2. ata oynadun?
Dursun:
- Sürpriz oynadum olum.
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