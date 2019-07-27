Televizyon ekranlarında ünlülerin yok artık dedirten gafları
Vallahi başka ülkede yaşayamayız!
Gülben Ergen'in Ece Seçkin'e "Hukuk okuyorsun peki hangi bölüm?" şeklinde soru yöneltmesi...
Okan Bayülgen'in Niran Ünsal'a "En sevdiğiniz bilim adamı?" diye soru yöneltmesi ve "Victor Hugo" cevabını alması...
Victor Hugo'nun dünyaca ünlü bir edebiyatçı olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Fakat bundan daha bomba olan şey, aynı programda bulunan Atilla Taş'ın "Doğru, Sefiller'i buldu" diyerek araya girmesiydi...
Hilal Cebeci'nin matematikte çığır açan bir yöntemle takip mesafesini hesaplaması...
Olayı aynen yazıyorum:
Sunucu: Hilal Hanım takip mesafesi nedir?
Hilal Cebeci: Takip mesafesi, mesela ben şu anda 40 km hızla gidiyorum ya, önümdeki araçla aramdaki mesafe de 40 kilometre olmalıdır.
Sunucu: Ama Hilal Hanım, bu durumda İstanbul-Ankara yolunda sadece 13 araç olabilir.
İzzet Yıldızhan'ın bir programda "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor." demesi...
Funda Özkalyoncu'nun, Sabahattin Ali'ye ait "Kürk Mantolu Madonna" kitabını, şarkıcı Madonna'nın hayatı sanması...
Madonna'yı rahat bırakırsak kalbimiz kurusun. Ece Erken ve Bircan Bali'nin Eurovision 2019'da Madonna'nın neden birinci olmadığına anlam verememesi...
"Madonna'ya birçok boykot ve tehdit geldi ama ona rağmen yarışmaya gitti. Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi ya? Madonnasın, ne yapsan olur yani.." dediler.
Sonra da "Biz zaten sosyal deney yapmıştık ehe ehe" diyerek durumu düzeltmeye çalıştılar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Akademi Ödülleri'ne neden Oscar dendiğini kimse bilmiyor.
Bu isim ilk kez 1932'de kullanılmış, 1939'da ise resmileştirilmiş.
TESPİTLİ YORUM
Yemekte eti bıçakla değil, çatalın yanıyla kesmeye çalışan bir kişi görürseniz gözlerinden öpün, o bir Türk'tür.
NE KADAR OLDU?
Muğla'da bir kamyon şoförü, "Sen beni nasıl sollarsın?" diyerek kendisini sollayan ambulans şoförünü döveli 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
RADARA yakalandıktan sonra; "Memur bey, bir güzellik yapın" dedim, memur;
"Güzellik salonunda çalışmıyorum ama istersen sana 270 TL'lik bir reçete yazayım, cildin toparlanır" dedi. Cezayı yazdı, ikinci vitese takmadan eve geldim.
ANNANNEM içeriden sesleniyor:
''Kızım, bir ilaç ver de içeyim; su içeceğim boşa gitmesin şimdi!''
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