Borç istemek
Borç istemenin bir sınırı ya da kuralı yoktur ancak borç istemek emrivaki olmamalıdır, karşınızdakini zor duruma sokmamalısınız.
Mesela, yediniz yemeği, söylediniz tatlıları, sonra "Abi ya bende de para yokmuş ya ehe ehe, kusura bakma" lafı, sağlam bir köteği hak ettiğinize işaret eden bir cümledir.
Ayrıca borç isterken borç alınan miktar üzerine pazarlık yapılmaya çalışılmaz, çok ayıptır.
Borç istenen kişiden, borç geri ödenmeden bir daha borç istenmez. Açık açık dombililiktir.
Yüksek mebla borç aldığınız bir adamla bir daha ufak tefek şeylerin lafı edilmez, bu üç kuruşun hesabını yapmaktır.
Borç isterken şekilden şekile girilmediği gibi, gevşekçe de istenmez.
Çok özel bir durum değilse, borcu niçin istediğiniz açık edilmelidir.
Kendini unutturmayacak kadar büyük bir rakam değilse, borcu geri ödemeyi hatırlamak, borcu isteyenin görevidir. Aksi lakaytlıktır...
Bir de kankanızla dışardasınızdır ama o kadar kılıbık bir herifsinizdir ki ondan bile borç isteyemiyorsunuzdur.
Çok yanlıştır, paylaşmayı bilmiyorsunuz demektir.
Kısaca borç istemek, ciddi bir iştir; adabı vardır, yolu yordamı vardır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ESKİ Romalılar, ağız temizliği için kendi idrarlarını kullanıyordu.
İdrar, dünya üzerindeki en doğal temizlik maddelerinden biri olan amonyak içerdiğinden kulağa mide bulandırıcı gelse de başarılı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.
TESPİTLİ YORUM
Ancak bir Türk aracın sinyal lambaları dururken kolunu çıkararak dönüyorum hareketi yapabilir...
NE KADAR OLDU?
İstanbul Fatih'te bir evden kadın çığlıkları yükseldiği ihbarı alan sivil polisler, kadına şiddet uygulandığı düşüncesiyle eve gittiklerinde, şiddet görenin kadın değil kocası olduğunu göreli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Anneanneme dedemle nasıl tanıştıklarını soruyorum.
"Vallahi yavrum, ben köyün en güzel kızıydım, deden de en serseri adamı...
Odun toplamaya gitmiştim, kafama baltanın sapını vurup beni omuzlayıp kaçırdı zorla, sonra ben de sevdim onu" diyor.
Nasıl yani ya?
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