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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Temmuz 2019, Perşembe

Erkeklerin trip nedenleri

Trip yapmak için çok nedenleri var ama en bilinenlerine kısaca göz atalım;
1- Erkek egemen toplumun yetiştirme tarzı:
Annesinin ve çevrenin körüklediği 'erkeklik'' yarışında, çok yakışıklıdır, güçlüdür, zekidir. Her söz ve davranışı abartılarak aile çevresinde dilden dile dolaşır.
"Agu dedi, bu çocuk çok zeki olacak!" Bu abartılı duygu ve düşüncelerle okula başlar ve efsane biter! Bu hayal kırıklıkları ile elde ettiğini elinde tutmak için sürekli duygularla oynamayı tercih eder.
Ajitasyon ve duygu sömürüsü ile karakterize bir trip adam olur.
2- Karşı cinsle geç yaşta kurulan iletişim:
Erkekler, kadınları tanımak için arkadaşlarının veya internetin bilgi kirliliğine maruz kalıyorlar. Doğal olarak, yeterince tanımadıkları karşı cinsi kontrol altında tutmak içinde, en kolay yöntem olan duygusal ajitasyonu kullanıyorlar.
3- Okuma bilinci olmaması:
"Ne alaka?" diyebilirsiniz ama; Çok alaka! Okuyan, araştıran, sorgulayan insan kendini tanır, kendini sever. Özeleştiri yapar ve bir çıkış yolu arar. Psikolojik bir sorunu yok ise, trip yaptığı konularla ilgili vereceğiniz geri bildirim ve eleştiriler, aydınlanmak isteyen bir erkek beyni için yol gösterici olacaktır.
4- Psikolojik hastalıklara yatkınlık veya psikolojik bir hastalık: Maalesef erkeklerimiz psikiyatrik hastalıklara oldukça yatkın...
Medyada üzülerek her gün bir yenisini izlediğimiz kadına şiddet haberleri bunun en önemli kanıtı.
Dediğim gibi, nedenler ve alt nedenler çok ama yukarıdaki 4 temel neden etrafında şekilleniyor trip mevzuu... tamkocluk.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Meksika hapishanelerinde şiddet içermeyen kaçış denemeleri, "özgürlük istemenin insanın doğası" olması gerekçesiyle cezalandırılmaz.

TESPİTLİ YORUM
Yetişkin bir insana 6 saat uyku yetiyormuş.
Ben yetişkin mi değilim?
Yoksa insan mı değilim? 12 saat uyuyorum, hala uykum var.

NE KADAR OLDU?
Trabzonlu bir vatandaş, boşanma davasında gerekçe olarak "Güzele bakmak sevaptır.
Karım sevap kazanmama engel oluyor" diyeli 30 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Öncelikle otobüste bayan yanı istememe rağmen yanımdaki kişinin bay çıkmasına şaşırıyorum ama pek üzerinde durmuyorum.
Sonra uykuya dalan sayın bay, omzuma düşüveriyor.
Yol boyunca uyuyor, uyuyor ve uyuyor. İyi de uyanınca yüzüme bakıp da benden korkmak ne oluyor be adam?
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