Yeni evli çiftler
@Ses_birki Ablamın nişanlısı ablama 'Baban beni çok sevmiyo galiba' diyomuş, ablam babama söyledi. Babam diyo ki 'Kızımızı verdik işte, daha nasıl sevelim?'
@maxmaee Nikahlı karım Sims'te bizi yapmış, kapıyı kapatmış oynuyor. Oynayacağına çık yaşayak.
@napiyorsunuz Babam nişanlımın babasını, telefonuna "dünür adayı" diye kaydetmiş. 3 hafta sonra evleniyor olmam dışında problem yok...
@anareobee Çocuk kalkmış gecenin 1 buçuğunda 'püfpffpf' diye tükürük çıkartıp gülüyor. Gel de uyumuyor diye sinirlen.
@cpkrnn Evliliğin 4. ayından bildiriyorum. Demin kocama, "Nefes alma, sinirim bozuluyor" dedim.
@husqiii Hanımla kavgalıyız, 2 gündür konuşmuyoruz ama dm'den birbirimize çocuk gelişimiyle alakalı gönderiler atmaya devam ediyoruz, profesyonel evliyiz galiba.
@Kadir__ilgin Eniştem, ablama 3 yıl boyunca sigara içtiğini söylememiş, işler nişana gelince itiraf etmiş. Sordum ablama "Sen naptın peki?' diye, "Ben de ona içtiğimi söyledim" diyor, true love.
@firovn Eşim çamaşırları katlamış, çamaşırları ters katlaması ve bazılarının ıslakken katlanmış olması dışında bi sorun yok teşekkürler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Norveç Kralı Harald, hayatının aşkı olarak tanımladığı bir kumaş tüccarının kızıyla evlenmediği sürece, ömrü boyunca bekar kalmaya yemin etmişti.
İkili daha sonra Norveç hükümetinin yardımıyla evlendi ve tüccarın kızı Norveç Kraliçesi oldu.
TESPİTLİ YORUM
Hani damacana pompasını fazla pompalarsın da su, gözlerinin önünde yavaşca taşar, sen de çaresizce izlersin ya...
NE KADAR OLDU?
Antalya'da bir hırsız, oyuncak tabancayla soyguna gittiği bankada ciddiye alınmayınca "Kusura bakmayın rahatsız ettim" diyerek özür dileyip evine döneli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Karım edebiyat öğretmeni.
Derste "sinmek" sözcüğünü cümle içinde kullanıyor ve öğrenciler iyice anlasın diye örnek veriyor.
"Adam köşeye sindi." Öğrencilerden de sözcüğü cümle içinde kullanmasını istiyor. Ve bir erkek öğrenciden süper örnek geliyor. "Benim bir Cindy bebeğim var."
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