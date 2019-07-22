Çocukken duymaktan nefret ettiğimiz cümleler
Küçücük midemize fazla gelen porsiyonlara rağmen özellikle annelerimizin yemeğimizi bitirmemiz için emir vermesi...
Hadi sen artık yat.
Tam sohbetin en güzel yerinde sizi yatağa gönderirler. Dedikodu yapılacağı anlamına da gelir.
Komşunun çocuğu ne yapmış?
Bilmem ne yapmış?
Öğrenmesem de olur.
Kesin benim yapmadığım ve yapamayacağım mükemmel bir şeyi yapmıştır.
Her gördüğünü isteme...
İstediğiniz şey, diğer istediklerinizden farklıdır çünkü daha çok istersiniz.
Biz sana değil, çevreye güvenmiyoruz.
Ben de bu söylediğinize güvenmiyorum sevgili ebeveynlerim.
Misafirlikte yanımdan kalkma.
Saatlerce sohbete dahil edilmeden oturmanın ne kadar sıkıcı olduğunu anlamazlar.
Çocuklar kahve içmez.
Mühim olan kahve değildir, ortamdan geri kalmamaktır.
Büyüyünce seni oğluma/kızıma alacağım.
Bunu diyenler siz büyüyünce kayıplara karışırlar.
Yaramazlık yapma.
Ben ona yaramazlık demezdim.
Amcanın/teyzenin elini öp.
Peki amcalar/teyzeler neden el öptürmekten bu kadar keyif alıyor?
Canın sıkılıyorsa ders çalış.
Aa nasıl yahu? Ben bunu düşünememiştim...
Ben gençken.../ Bizim zamanımızda...
Ama artık senin zamanın değil.
Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?
Seni sevmiyorum seni.
Büyüyünce anlarsın.
Küçük olduğunuzu kabul etmemenizin yanı sıra aynı şeyleri yaşayıp aynı şeyleri hissedeceğinizi düşünmezsiniz.
Ben sana demiştim.
Demeyle olmuyor ki.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kraliçe Elizabeth, 1947'deki düğününde giydiği gelinliği alabilmek için kupon biriktirmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Kızlara '9. Senfoni'yi senin için besteledim' desen 'İlk sekizi kime besteledin?' diye sorar.
NE KADAR OLDU?
Muğla'da nikah memuru damadın şakasına trip atıp nikahı kılmayalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İŞ ilanlarına bakıyoruz. "Ata binen muhasebe elemanı aranıyormuş, ne alaka yahu; yuh!" diyor babam.
Oysa sadece ETA bilen muhasebe elemanı arıyor adamlar. Evet evet babam da oruçlu...
MUTFAKTAKİ üst raflardan tencere almaya çalışan annem kendi kendine söyleniyor:
"Allah'ım beni bu kadar güzel yaratacağına boyumu az daha uzun yaratsaydın ya..."
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