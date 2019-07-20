Kadınlar ve oje
Bazı kadınlar oje koleksiyonu yapar, onlarca oje alır, sonra daha bitmeden çoğu bozulduğu için çöpe atarlar. Her türlü seyreltici, çözeltici, ot, çok yetersiz kalır.
Ojenin kokusu ise bir harikadır. İnsan ne kadar koklasa da kokusuna doyamaz. Bu madde çoğu kadında bağımlılık yapar.
Oje sürmeye alışık dişi, dışarıya ojesiz çıkarsa, kendine güveni azalır.
Aslında biliyor musunuz, Fransızlar tarafından tırnak aralarındaki pislikleri örtmek için üretilmiş bir kozmetik ürünüymüş oje...
Bunları alırken türlü türlü çeşidi var. Nazar boncuklu, gülen yüz, simli mimli...
Birçok erkek, kızların neden oje sürdüğünü bilmez ve anlam veremez.
Açıkçası benim için de önemli bir şey değil ama sizin için araştırdım.
Erkeklerle ilgisi yoktur.
Kadınlar ne yaparsa önce hemcinslerini kıskandırmak için yaparlar. Biz ikinci plandayız her zaman.
Tırnaklarına sürecek başka bir şey bulamadıkları için...
Oje kiri kamufle eder.
Benden erkeklere tavsiye, oje süren kızın tırnak altına bakın. Tırnaklar çok uzunsa ve kesmeye de fırsat yoksa sürülür. Kafa dağıtmak için... Kozmetik firmalarının bu acımasız hayata tutunabilmeleri için kullanılır. Kızların gece girdikleri ruhsal bunalımlardan kurtulma yöntemidir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD'de yaşayan 71 yaşındaki Lawrence John Ripple bir bankayı soydu ve kaçmak yerine oturup polisi bekledi.
İfadesinde "Karısıyla yaşamaktansa hapishaneye girmeyi tercih ettiğini" belirten yaşlı adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TESPİTLİ YORUM
Türk olmak; temizlikçi çağırmadan önce temizlikçiye rezil olmamak için evi temizlemek demektir.
NE KADAR OLDU?
Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, 20 ton ağırlığındaki köprü, oksijen kaynağı ile parçalara ayrılara çalınalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da Eminönü'nde seyyar satıcılık yapan ve gelen geçene "Anca bakın, sakın almayın, alırsanız elinize yapışır. Anca sorun kaç para?" diye bağıran amcama alayım lütfen ya...
Anneannemle dedem küsüşmüşler.
Kavga sebebi; dedemin şu an 80 yaşında olan ilk aşkı.
Anneannem kadıncağızın dul kaldığını öğrenmiş de...
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