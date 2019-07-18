Mantık dışı sorular
Unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Tek başınıza ıssız bir adaya düşseniz ve yanınıza sadece üç şey almanıza izin verilse, neler alırsınız?
Çalıştığını gördüğün biri yanına giderek; "Eeeee ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?..." der.
Kadının eşi kapıyı anahtarı ile açar ve içeri girer. Kadının verdiği ilk tepki şu: "Geldin mi hayatım?"
Telefonla bir arkadaş evinden aranır, telefon açılır: "Evde misin?"
Kapı çalınır, diyafondan bir ses duyulur:
- Kim o? ...
Kapıyı çalandan cevap:
- Ben...
İki sevgili el ele oturmaktadır. Kız yanındaki aşkına sorar:
- Beni seviyor musun?
Cenazede hıçkırıklar içindesindir. Gelir yine:
- Hığğğğ.. Tanır mıydınız?
Nişanlanırsın: "Eee ne zaman düğün." Evlenirsin:
"Eee ne zaman çocuk." Çocuk yaparsın: "Eee ne zaman ikinciyi düşünüyorsunuz."
Üstünden TIR geçmiştir, canlısındır ama kırılmadık kemik kalmamıştır, kanlar içindesindir vs..:
- İyi misin?
Adam eve kocaman bir buket çiçekle gelir.
Karısı: - Sevgiliiiimmmm bana çiçek mi aldıınnnnn?
Doğum gününde:
- Kaç oldun sen şimdi?
Aaa sevgilin yok muuuuu???
Yılbaşı partisi varmış:
- Aaa ne zaman?
Yeni tanışılan kimse hakkınızda bilgi sahibi olmak için sorar:
- Kaç kardeşsiniz?
- 4 kız kardeşiz.
- Hıım, erkek kardeşin yok mu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Facebook'ta geçtiğimiz haftalarda şaka amaçlı bir etkinlik başlatıldı.
Etkinlik şu:
"51. Bölge'yi basın, hepimizi birden durduramazlar" başlığında bir etkinlik oluşturuldu.
Yaklaşık 1.3 milyon kişi etkinliğe katılıyor. Sorun şurada, birçok kişi bunun şaka olduğunu bilmiyor.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın her zaman haklıdır ama hobi olarak yine de tartışır.
NE KADAR OLDU?
Muzaffer Sevimli adlı vatandaş, deposuna giren hırsızlara;
"Bizim 5-6 saatte yaptığımız işi 5 dakikada bitirmişler.
Böyle hızlı elemanlara ihtiyacımız var" diyerek hırsızlara iş teklifinde bulunalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Elindeki bıçakları satabilmek adına "Bu bıçakla her şeyi yapabilirim, bu mümkün!" diyen kapıdaki pazarlamacıya dayımın "Üstüne de oturabilir misin peki?" şeklindeki sorusu susmak bilmez pazarlamacıyı konuşamaz duruma getirdi.
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