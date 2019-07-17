Yaşlılık sendromuna giriş
Aynaya bakarsın, yüzünde yeni bir kırışıklık görürsün.
Davranışlarının giderek anne ve babana benzemeye başladığını fark edersin.
Okuldan arkadaşlarının evlilik haberlerini alırsın.
Dahası birine rastladığında pusette gezdirdiği bebeğin çocuğu olduğunu öğrendiğinde yaşadığın "Haydaa" dumurunu atmaya çalışırken, 'Hadi bir çıkıyım dışarı, amann ne yaşlanması' derken kimseyi tanımadığını fark edip arkadaşlarını aradığın zaman ev toplantılarında okeye döndüklerini keşfettiğin anda, işte başlar kardeş yaşlılık psikolojisi.
"Kızım", "Oğlum" veya "Küçük" diye seslenirdi eskiden tanımadığınız insanlar size sokakta falan. Sonra "Abla", "Abi" ve "Bakar mızınız?" diye evrilir bu hitap şekilleri.
Daha sonraki aşamadır işte yaşlanmaya başlanıldığının fark edildiği an; hanım abla, teyze, amca, dayı, nine, dede, bey amca diye seslenir olur insanlar size ve daha bir yardım sever davranırlar gözlerindeki "Gidici la bu, dünyadaki son günleri nasıl olsa yazık" bakışlarıyla.
Terbiyesizler!
Yolda yürürken tatlı bir afacanın sana "Amca" ya da "Teyze" diye seslendiğinde çocuğa sert bir dille "Amca mı?" ya da "Teyze mi?" diye sert bir şekilde sorduğundan birkaç dakika sonrası "Çocuk haklı ya" diyerek bunalıma girmeye başlarsın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse, söylentilere göre eşine çok aşıkmış. Bu aşk yalnız karşılıklı değilmiş.
Öyle ki eşini her öpmek istediğinde eşi ondan 25 dolar alıyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Şeytan diyor; sat evi, arabayı, yerleş deniz kenarında bir yere. Yaşa kendince ama önce evle araba almak lazım tabii…
NE KADAR OLDU?
Türkiye'ye ziyareti sırasında hamama gitmeyi eksik etmeyen Elon Musk, kendisinden elektrikli araba isteyen keseciye çıkartıp 40 TL bahşiş bırakalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
HER gün "Baba, çişim var. Baba, susadım..." diyerek gece uykumu bölen oğlumla dün gece beraber yattım. Gecenin bir vakti;
"Baba!" diye seslenince "Efendim oğlum" dedim. "Aaa sen burada mıydın?" dedi, geri yattı... Fena işletiliyorum ama dur bakalım...
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