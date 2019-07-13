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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 13 Temmuz 2019, Cumartesi

Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı 10 küçük sır

Akıllı ve güçlü kadınlar her konuda olduğu gibi ilişkilerinde de farkını ortaya koyar.
Zekice hamlelerle, sağlıklı ve tatmin edici bir ilişkinin temelini atarlar.
Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı küçük sırlara bakacak olursak;
1. İlişkilerinde partnerlerini elinin altında görmezler.
Uzun süreli ilişkilerde zaman geçtikçe çiftler bazı şeyleri garanti altına aldıklarını düşünmeye başlar. Garantiye aldıklarını da zamanla umursamamaya başlar. Bu tutum ilişkilerde monotonluğa yol açar.
Güçlü ve zeki kadınlar ise partnerlerini garanti görmez. Her anın değerini bilerek yaşar.
2. Partnerindeki olumlu özelliklerle daha çok ilgilenir.
Hiç kimse kusursuz değildir sonuçta. Akıllı kadın herkesin kusurları olduğunun bilincinde olarak partnerindeki kötü özelliklerden çok, olumlu özelliklerine odaklanırlar.
Bu olumluluk hali ilişkilerine de yansır.
3. Arkadaşlarıyla aralarına mesafe koymazlar.
Partnerleriyle arkadaşları arasındaki dengeyi korur.
Hayatlarındaki tüm ilişkilere değer verirler.
4. Partnerlerini seçimlere zorlayarak zor durumda bırakmazlar.
Unutulmamalıdır ki her erkek, sevdiği kadın kadar ailesine de değer verir.
Akıllı bir kadın, partnerini böylesine zor bir seçim ile zorlamaz. Çünkü bilir ki bu tür seçimler ilişkiyi zedeler.
5. Kendilerine ait özel bir alanları mutlaka vardır.
Kendine değer veren her kadın, ilişkisi kadar kendi hayatına da önem verir.
YARIN DEVAMI VAR
kizlarsoruyor/ hazallk

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dubai'de iniş takımları açılmadığı için düşen uçaktan sağ kurtulan kişi bir ay sonra piyangodan 1 milyon dolar kazanmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Bir kadın her zaman haklıdır ama hobi olarak yine de tartışır.

NE KADAR OLDU?
Mahmut Tuncer, bir televizyon programında notaları sayarken "ley, lo" diyerek notaların sayısını 9'a çıkartalı 6 YIL OLDU

GülüYorum
Bir sarışın sinemaya gitmiş.
Bilet almak için gişeye yönelmiş.
İkide bir bilet alıyormuş.
Gişe görevlisi sormuş: Niye ikide bir bilet alıyorsun?
- Kapının önünde bir deli var, biletimi yırtıyor.

AlkışlıYorum
Sevgilimi tırnak batmasından dolayı benim gittiğim pedikürcüye götürdüm.
Pedükürcüden çıktıktan sonra kendisiyle tartışan site görevlisine söylediği ilk söz; "Şimdi sana pedükürlü ayaklarımla bir tekme atarım, hayatın boyunca yediğin en estetik dayak olur..." şeklindeydi.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı 10 küçük sır
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