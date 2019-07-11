İşyeri düşünceleri
Keşke bugün cuma olsa...
Salı günü olduğunda:
Perşembe mi ki bugün!
Çarşamba olduğunda:
Sıksan çalışmam ki...
Perşembe olduğunda:
Bugün cuma sanıyordum ben ya.
Cuma olduğunda:
Şükür, bittik..
Hafta sonu olsa da şunu yapsam. İzin alsam da bunu yapsam.
Eve gidince hangisini izlesem?
İşten çıkınca ne yesem de keyiflensem?
Artık çalışmaya başlayayım yoksa kovacaklar.
Hımmm internetten alışveriş mi yapsam?
Öğle yemeğinde alışveriş yapım bari...
Bu çocuk-kız neden bu kadar aptal.
Akşam ne yemek var acaba veya akşam ne yemek yapsam.
Ofisin tam ortasında gömleğimi yırtsam bağırsam çağırsam. 'Çalışın lan öleceksiniz zaten' diye, neyin kasması bu.
Bir şeyler yapmalıyım ama yorgun hissediyorum.
Hadi kalk kalk, kalkabilirsin hııııııııııııııııhhhkkkkkkgf
Şimdi tuvalete gitsem ama yavaş adımlarla, sakince, kendime ayırdığım zaman olmalı bu benim, sonuçta zaruri ihtiyacım, hıh!
Neredeyim lan?
Aylık şu kadar kira gelirim olsa, hiç çalışmasam, yerleşsem tropik bir ülkeye...
Ne işim var lan benim burada?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Terinizi silmek sizi daha çok terletebilir!
Terlemek vücudun dışarıya sıcaklık atma yöntemidir ve ter buharlaştıkça vücut serinler.
Terinizi silmek sizi daha çok terletebilir!
Terlemek vücudun dışarıya sıcaklık atma yöntemidir ve ter buharlaştıkça vücut serinler.
Yani eğer teriniz kurumadan silmeye kalkarsanız serinlemek yerine daha çok ter üretirsiniz.
TESPİTLİ YORUM
Karşımdaki insan konuşurken "hee, hıhı, aynen" gibi cevaplar veriyorsam muhtemelen dinlemiyorumdur.
NE KADAR OLDU?
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