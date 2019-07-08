Tuğla mevzusu
Daha sonra odaya 2 veya 3 aday gönderin ve kapıyı kapatın. Onları kendi hallerinde bırakın ve 6 saat sonra odaya giderek durumu analiz edin.
Eğer tuğlaları sayıyorlarsa muhasebe bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları tekrardan sayıyorlarsa denetçiler bölümüne yerleştirin.
Eğer odanın her yanına tuğla saçmışlarsa mühendisliğe yerleştirin.
Eğer tuğlaları garip bir düzende sıralamışlarsa planlama bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları birbirlerine atıyorlarsa operasyonlar bölümüne yerleştirin.
Eğer uyuyorlarsa güvenlik bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları parçalara ayırmışlarsa bilgi teknolojileri bölümüne yerleştirin.
Eğer boş boş oturuyorlarsa insan kaynakları bölümüne yerleştirin.
Eğer birçok farklı kombinasyon denediklerini söylüyorlar ama bir tuğlayı bile yerinden kıpırdatmamışlarsa satış bölümüne yerleştirin.
Eğer odada değillerse pazarlama bölümüne yerleştirin.
Eğer camdan boş boş dışarı bakıyorlarsa stratejik planlama bölümüne yerleştirin.
Ve son olarak eğer birbirlerine bir şeyler anlatıyorlarsa ve tek tuğla bile yerinden oynamamışsa onları tebrik edin ve üst yönetime yerleştirin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünya'nın en pahalı plakası Abu Dhabli işadamı Saeed Khouri'ye ait. Khouri 1 numaralı palakaya sahip olmak için tam 14.3 milyon dolar ödedi.
Bu bana bir atasözünü hatırlatıyor ama neyse.
Yanlış anlaşılmayalım şimdi.
TESPİTLİ YORUM
Bu kızlar da bir garip, bu sene bu moda diye bir kıyafeti alıyorlar.
Sonra da başkasının üstünde görünce kafayı yiyorlar.
NE KADAR OLDU?
İstanbul Esenler'de gece saatlerinde düzenlelen operasyonda polisleri fark eden bir şüpheli yüzünü kıbleye dönerek namaza başlayalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gelininin kendisine "Anne" demeyip, sürekli "Haydi çarşıya çıkalım." "Haydi kalkalım artık." "Haydi yemek hazır" diyerek seslenmelerinden dolayı, ismini "Heidi" olarak değiştirmek isteyen bir kayınvalide tanıyorum.
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